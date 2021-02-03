Поезда в Россию пойдут с 8 февраля, увеличено число авиарейсов

Пассажирское железнодорожное сообщение из Минска в Москву и обратно возобновится с 8 февраля.

С этого же дня будет запущен маршрут Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, сообщает сайт российского правительства.

По информации пресс-службы БЖД, поезд № 2/1 Минск-Москва будет отправляться из Минска по четным, а из Москвы - по нечетным дням. По всей территории Беларуси он не будет делать остановок (в том числе на станции Орша-Центральная). В России поезд будет останавливаться в Смоленске и Вязьме.

Кроме возобновления ж/д-сообщения, увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с 3 до 5 в неделю.

Возобновляется также воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, сообщает российское правительство.