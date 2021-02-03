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Поезда в Россию пойдут с 8 февраля, увеличено число авиарейсов
Источник материала: БДГ
Пассажирское железнодорожное сообщение из Минска в Москву и обратно возобновится с 8 февраля.
С этого же дня будет запущен маршрут Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске,
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Кроме возобновления ж/д-сообщения, увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с 3 до 5 в неделю.
Возобновляется также воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, сообщает российское правительство.
В декабре БДГ писала о том, куда можно
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Пассажирское железнодорожное сообщение из Минска в Москву и обратно возобновится с 8 февраля.
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