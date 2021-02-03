ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезда в Россию пойдут с 8 февраля, увеличено число авиарейсов

04.02.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пассажирское железнодорожное сообщение из Минска в Москву и обратно возобновится с 8 февраля.

С этого же дня будет запущен маршрут Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, сообщает сайт российского правительства.

По информации пресс-службы БЖД, поезд № 2/1 Минск-Москва будет отправляться из Минска по четным, а из Москвы - по нечетным дням. По всей территории Беларуси он не будет делать остановок (в том числе на станции Орша-Центральная). В России поезд будет останавливаться в Смоленске и Вязьме.

Кроме возобновления ж/д-сообщения, увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с 3 до 5 в неделю.

Возобновляется также воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта, сообщает российское правительство.

В декабре БДГ писала о том, куда можно улететь из Минска в условиях закрытых границ. Перед этим Госпогранкомитет опубликовал подробные правила пересечения границы Беларуси в обоих направлениях после 21 декабря. Теперь процедура значительно усложнится, а беспрепятственный выезд для белорусов останется только через аэропорт.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирское железнодорожное сообщение из Минска в Москву и обратно возобновится с 8 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наша Ніва»: Стала вядома, дзе знаходзіцца Сяргей Румас і ў чым сэнс прэтэнзій да яго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by