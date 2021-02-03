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А1 открывает прием заявок на новый конкурс идей для старшеклассников «Першыя»
Источник материала: БДГ
2 февраля 2021 г. стартовал новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников. Учащиеся 9, 10 и 11-х классов смогут принять участие в образовательной программе и презентовать свои идеи о том, как изменить жизнь вокруг к лучшему. Десять авторов самых интересных идей выступят на белорусскоязычной молодежной конференции
Для участия в конкурсе и образовательной программе необходимо заполнить анкету на сайте
Согласно
Победители будут определены в мае. А в сентябре десять старшеклассников, которые пройдут в финал конкурса, выступят на традиционной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk 2021 и получат призы – iPhone 12 64GB.
Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций
«Каждый новый сезон проекта «Першыя» показывает, как много интересных и полезных идей для Беларуси есть у нашей молодежи. И партнерство с сообществом TEDx позволяет представить их в популярном мировом формате, причем на родном языке своей страны. Это помогает старшеклассникам поверить в себя и ценность их задумок, осознать безграничность своих возможностей и убедиться на собственном примере: каждый может сделать что-то важное для места, где он живет», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.
О проекте «Першыя»
Конкурс идей «Першыя» реализуется компанией А1 уже на протяжении трех сезонов с 2018 года при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Цель конкурса – повысить интерес школьников к белорусскому языку и культуре, технологическим инновациям, инклюзии, экологии и урбанистике, помочь старшеклассникам с выбором профессии, привлечь их внимание к общественно важным проблемам, внедрить в обучение неформальные форматы, найти и поддержать талантливую молодежь.
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2 февраля 2021 г. стартовал новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников. Учащиеся 9, 10 и 11-х классов смогут принять участие в образовательной...
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