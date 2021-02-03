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НАТО не считает продление ДСНВ признаком улучшения отношений с РФ

04.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

НАТО приветствует и поддерживает продление ДСНВ, но намерена и дальше "противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности".

НАТО не оценивает продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений как признак ослабления напряженности в отношениях с Россией. Альянс "по-прежнему ясно видит вызовы, которые представляет собой Россия", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НАТО в среду, 3 февраля. В документе отмечается, что страны альянса намерены и дальше "противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности".

В то же время НАТО приветствует и поддерживает продление договора, срок действия которого истекал 5 февраля. Как указывается в заявлении, в альянсе считают, что договор "способствует международной стабильности", но рассматривают его продление "как начало, а не конец усилий по борьбе с ядерными угрозами и новыми и возникающими вызовами стратегической стабильности".

Ранее в тот же день Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

С аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты пришли к выводу, что Российская Федерация соблюдала свои обязательства в рамках ДСНВ ежегодно с тех пор, как договор вступил в силу в 2011 году", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал Москву в нарушении условий договора.

 
 
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НАТО приветствует и поддерживает продление ДСНВ, но намерена и дальше "противостоять агрессивным действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической...
 
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