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Суд арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова

04.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Тверской районный суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

Об этом сообщил корреспондент интернет-проекта. Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга, тем самым вменив ему часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подразумевающую до 30 суток ареста.

При этом судья отказал в большинстве ходатайств защиты, включая назначение лингвистической экспертизы и вызов в качестве свидетеля оперативника Центра "Э", рапорт которого лег в основу дела, передает DW.

Смирнова обвинили в организации митинга 23 января в Москве. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Запись, которую ретвитнул Смирнов, была проиллюстрирована коллажем с фотографией музыканта и указанием времени акции. Таким образом, указано в полицейском протоколе, Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".

30 января журналист был задержан возле собственного дома, когда вышел на прогулку с пятилетним сыном. Смирнова продержали в ОВД до позднего вечера, после чего отпустили под обязательство явки в суд.

 
 
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Тверской районный суд Москвы в среду, 3 февраля, арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.
 
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