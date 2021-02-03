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Партии приглашают на ВНС задним числом. В качестве статистов

04.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две оппозиционные партии 3 февраля получили приглашения участвовать в Всебелорусском народном собрании. В качестве гостей, без права голоса.

Партии приглашают на ВНС задним числом. В качестве статистов
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что на Всебелорусское народное собрание позвали все политические партии страны, передает SB.by.

Он сообщил, что ВНС соберет не только почти 2.400 делегатов, но и более 300 приглашенных. Приглашенные не будут голосовать, но будут полностью участвовать в работе и иметь право выступления. Приглашения направляются всем зарегистрированным политическим партиям.

“Белорусский партизан” решил выяснить: какие оппозиционные партии уже получили приглашения?

Председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов и лидер Партии Грамада Сергей Черечень получили приглашения на Всебелорусское народное собрание, руководитель Партии БНФ Григорий Костусев – нет.

Председатель БСДП Игорь Борисов еще в 15.19 сообщил «Белорусскому партизану», что «на руках нет никаких приглашений»:

- У нас есть в запасе два-три, пока приглашение дойдет по почте. Если, конечно, его выслали, - отметил партиец. 

Около 16 часов ему позвонил руководитель аппарата Совета министров и пригласил на ВНС в качестве гостя.
- Будем обсуждать приглашение Центральным Комитетом. Лично я сомневаюсь, что в сложившейся ситуации, без политической амнистии стоит участвовать в тех политических процессах, на которые не в состоянии влиять. Своим присутствием ты легитимизируешь избранный курс государственной политики.

Лидер Партии Грамада Сергей Черечень после 17 часов получил устное приглашение на ВНС:
- Позвонили пару минут назад и пригласили на сие мероприятие. На мой вопрос, дадут ли возможность выступить, звонивший ответил, что не уполномочен отвечать на этот вопрос. Скорее всего, дадут возможность задать вопросы через черный ящик, а потом, может быть, на что-то ответят, - сказал Сергей Черечень.
- Мы как считали данное мероприятие неконституционным и неправомерным, так и считаем, в характеристике ВНС лидер Партии Грамада был краток.

- По состоянию на вчерашний день, ни в почтовом ящике, ни на электронной почте приглашения в адрес Партии БНФ не поступало, - подчеркнул председатель Партии БНФ Григорий Костусев. - Согласно решению Сойма БНФ, партия не будет принимать участия ни в переговорных площадках, которые проводятся до сих пор белорусскими властями, вни в Всебелорусском народном собрании, которое пройдет 11-12 февраля. 

Для такого решения у Партии БНФ есть очень веские причины:
- Еще в августе, когда только начинались протестные акции, во многих регионах активисты Партии БНФ призвали местные и республиканские власти организовать переговоры для прекращения насилия в отношении протестующих (в Гродно, в Витебске, в Могилеве, в Лиде). Однако наши попытки организовать переговоры с властями закончились тем, что активисты Партии БНФ попали под репрессии (штрафы, сутки, а некоторые активисты, как Витольд Ашурак из Лиды, был осужден на 5 лет лишения свободы). После этого власти попытались приглашать представителей Партии БНФ к участию к различных площадках, в том числе и организованной бывшим представителем штаба Бабарико Воскресенским. Мы отказались и потребовали освободить всех политзаключенных, расследовать все факты насилия со стороны силовых структур. Партия БНФ направила дорожную карту переговоров белорусским властям по преодолению политического кризиса в Беларуси, наступившего после выборов. Но белорусские власти не отреагировали никак, но, как высказались некоторые чиновники в мой адрес, Партия БНФ таким образом предъявила властям “неприемлемый ультиматум”, - подчеркнул Григорий Костусев.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Две оппозиционные партии 3 февраля получили приглашения участвовать в Всебелорусском народном собрании. В качестве гостей, без права голоса.
 
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