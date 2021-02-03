







Все время попадаются такие сообщения: "Силовики разогнали мирную демонстрацию, силовик ударил женщину в живот, силовик пытал заключенных, силовики изъяли при обыске у свидетеля всю оргтехнику, силовик попался на взятке, силовики, выполняя указания Кремля, упрятали оппозиционера в тюрьму, влияние силовиков в стране резко возросло и т.д.".

Побойтесь бога, какие они силовики? Сила не равна насилию. Если кто-то насильничает, это не значит, что он силен. Наоборот, к насилию легко прибегают слабые, трусливые, истеричные люди.





Давайте называть вещи своими именами. Нет в России или Беларуси никаких силовиков. Есть насильники. Насилие для них не только метод работы. Они живут насилием, в поте лица добывают им свой хлеб. Они обвенчаны с насилием как с любимой женой и "только смерть разлучит их". Насилием пропитан их быт, развлечения, семьи. Насилие - жизненная программа и настоящий племенной бог этого презренного племени. И называть их нужно только так - насильники.

Сразу по другому, точнее зазвучат тогда те же сообщения: "Насильники разогнали мирную демонстрацию, насильник ударил женщину в живот, насильник пытал заключенных, насильники изъяли при обыске у свидетеля всю оргтехнику, насильник попался на взятке, насильники, выполняя указания Кремля, упрятали оппозиционера в тюрьму, влияние насильников в стране резко возросло и т.д.".





Пишущие друзья, журналисты, публицисты, блогеры, призываю вас больше не употреблять в своих текстах лживое определение "силовики", заменив его намного более точным - "насильники"



