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"Нет в России или Беларуси никаких силовиков. Есть насильники"

04.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пишет российский социолог Игорь Эйдман в facebook.com


фото: АР, Минск 2020

Все время попадаются такие сообщения: "Силовики разогнали мирную демонстрацию, силовик ударил женщину в живот, силовик пытал заключенных, силовики изъяли при обыске у свидетеля всю оргтехнику, силовик попался на взятке, силовики, выполняя указания Кремля, упрятали оппозиционера в тюрьму, влияние силовиков в стране резко возросло и т.д.". 
Побойтесь бога, какие они силовики? Сила не равна насилию. Если кто-то насильничает, это не значит, что он силен. Наоборот, к насилию легко прибегают слабые, трусливые, истеричные люди. 

Давайте называть вещи своими именами. Нет в России или Беларуси никаких силовиков. Есть насильники. Насилие для них не только метод работы. Они живут насилием, в поте лица добывают им свой хлеб. Они обвенчаны с насилием как с любимой женой и "только смерть разлучит их". Насилием пропитан их быт, развлечения, семьи. Насилие - жизненная программа и настоящий племенной бог этого презренного племени. И называть их нужно только так - насильники. 
Сразу по другому, точнее зазвучат тогда те же сообщения: "Насильники разогнали мирную демонстрацию, насильник ударил женщину в живот, насильник пытал заключенных, насильники изъяли при обыске у свидетеля всю оргтехнику, насильник попался на взятке, насильники, выполняя указания Кремля, упрятали оппозиционера в тюрьму, влияние насильников в стране резко возросло и т.д.".

Пишущие друзья, журналисты, публицисты, блогеры, призываю вас больше не употреблять в своих текстах лживое определение "силовики", заменив его намного более точным - "насильники"
 
Теги: Минск
 
 
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Пишет российский социолог Игорь Эйдман в facebook.com
 
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