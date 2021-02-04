Мусульманские свадебные традиции. Посмотрите, что обязательно соблюдать молодоженам

Источник материала: ОНТ

Свадебные традиции мусульмане продолжают соблюдать во многих странах. Перед свадьбой сохранился обычай просить руки невесты у старших в семье. На помолвку устраивают праздник.

Перед свадьбой для невесты устраивают "Ночь хны", где присутствуют только представительницы прекрасной половины человечества. На руки девушки наносят хну и вкладывают монетку. Это делает будущая свекровь или другая старшая женщина. Главное условие, чтобы она была счастлива в своём браке. Хна символизирует благополучие, а монетка - богатство.





Перед свадьбой девушки идут в хамам. Там очищают тело, поют песни и проводят ряд обрядов.





Брачный договор заключают большинство мусульманских пар.





На свадьбе невесте одевают красный пояс. Эта традиция появилась вместо вывешивания простыни после первой брачной ночи. Пояс символизирует невинность молодой.





В день свадьбы проводят "никях", обряд схожий с венчанием в церкви. Молодожены молятся, просят у Аллаха благословения и дают своё согласие на вступление в брак.





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