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Легковушка врезалась в грузовик под Октябрьским: погибли два человека, еще один госпитализирован

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка врезалась в грузовик под Октябрьским: погибли два человека, еще один госпитализирован

В результате ДТП на автодороге «Октябрьский-Паричи-Речица» с участием Audi и автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в МВД.

Трагедия случилась в среду, 3 февраля, около половины шестого вечера на седьмом километре автодороги «Октябрьский-Паричи-Речица». 

Авария унесла жизни 65-летнего водителя легковушки и его 64-летней пассажирки, они погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир иномарки, 23-летний подросток, был доставлен в больницу. Водитель ГАЗ не пострадал.

На место прибыли работники ГАИ, МЧС, представители Следственного комитета и эксперты. Выясняются причины трагедии. 

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выбрал не ту скорость движения и пренебрег погодными условиями, отчего машину вынесло на полосу встречного движения и произошло столкновение с грузовиком.

Фото: скриншот видео МВД

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В результате ДТП на автодороге «Октябрьский-Паричи-Речица» с участием Audi и автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в МВД....
 
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