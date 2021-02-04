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Легковушка врезалась в грузовик под Октябрьским: погибли два человека, еще один госпитализирован
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП на автодороге «Октябрьский-Паричи-Речица» с участием Audi и автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще один пострадал. Об этом
Трагедия случилась в среду, 3 февраля, около половины шестого вечера на седьмом километре автодороги «Октябрьский-Паричи-Речица».
Авария унесла жизни 65-летнего водителя легковушки и его 64-летней пассажирки, они погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир иномарки, 23-летний подросток, был доставлен в больницу. Водитель ГАЗ не пострадал.
На место прибыли работники ГАИ, МЧС, представители Следственного комитета и эксперты. Выясняются причины трагедии.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выбрал не ту скорость движения и пренебрег погодными условиями, отчего машину вынесло на полосу встречного движения и произошло столкновение с грузовиком.
Фото: скриншот видео МВД
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В результате ДТП на автодороге «Октябрьский-Паричи-Речица» с участием Audi и автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили в МВД....
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