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Могилевчанин по пьяни украл из чужого гаража инструменты и сдал в скупку по своим документам

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Могилевчанин по пьяни украл из чужого гаража инструменты и сдал в скупку по своим документам

Житель Могилева присвоил из чужого гаража инструменты на 740 белорусских рублей. Об этом рассказали в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА.

К милиционерам обратился 36-летний индивидуальный предприниматель: кто-то обокрал его гараж, находящийся возле одного из домов по улице Авиаторов. По словам заявителя, вор присвоил два аккумулятора, компрессор и удлинитель со столярной пилой. Злоумышленник попал внутрь, взломав замок, похитил строительные инструменты и ушел. Украденное заявитель оценил в 740 белорусских рублей.

Позже правоохранители установили, кто присвоил чужое имущество – 36-летний безработный могилевчанин. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения вечером: перелез через забор и взломал гаражную дверь. 

Похищенное могилевчанин отнес в скупку, которая располагалась неподалеку от места преступления. При этом украденные вещи он сдал по собственным документам.

Правоохранителям частично удалось изъять похищенное, а в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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Житель Могилева присвоил из чужого гаража инструменты на 740 белорусских рублей. Об этом рассказали в Ленинском РОВД Могилева, пишет БЕЛТА. К милиционерам обратился...
 
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