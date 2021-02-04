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Фура застряла в разделительном газоне посреди трассы под Брестом. Пьяный водитель не понимал, где находится

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фура застряла в разделительном газоне посреди трассы под Брестом. Пьяный водитель не понимал, где находитсяБрестом. Пьяный водитель не понимал, где находится" class="one-news__figure-img">

В милицию позвонил очевидец, сообщивший о фуре, застрявшей в разделительном газоне посреди трассы М1 под Брестом. Позже выяснилось, что водитель транспорта был пьян. Об этом сообщили в МВД.

Об инциденте правоохранителям сообщил очевидец. Позвонивший на линию «102» рассказал, что рядом с Брестом посреди трассы М1 застряла фура с прицепом.

Машина увязла в разделительном газоне и создавала аварийную обстановку, мешая дорожному движению. 

Прибывшие на место сотрудники ГАИ удивились, узнав, что водитель считает, что находится в Борисове, и проверили его на алкоголь. Медосвидетельствование подтвердило их догадки – 1,8 промилле.

В отношении водителя были составлены административные протоколы, в том числе за пьяное вождение. Фуру вытащили с помощью спецтехники и доставили на штрафную стоянку.


Фото: скриншот из видео МВД

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Теги: Брест
 
 
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В милицию позвонил очевидец, сообщивший о фуре, застрявшей в разделительном газоне посреди трассы М1 под Брестом. Позже выяснилось, что водитель транспорта был...
 
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