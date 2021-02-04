Топ-5 самых странных сортов мороженого в мире. А вы пробовали?

Источник материала: ОНТ

Мороженое любят взрослые и дети. Сортов мороженого в мире множество. И есть очень необычные варианты этого лакомства.

1. «Эскимосское мороженое» – смесь ягод, сахара и взбитого жира. Его называют «акутак», что в прямом переводе означает «нечто жирное и перемешанное». После приготовления блюдо выносят ненадолго на мороз, а затем можно есть.

2. Смельчаки, которые пробовали чесночное мороженое, заслуживают восхищения. Для его приготовления измельченный чеснок смешивается с кипящими сливками, яичным желтком и сахаром. Смесь замораживается.

3. На Филиппинах можно отведать мороженое из крокодильих яиц. В желтках яиц крокодила меньше холестерина, чем в куриных. Мороженое получается более мягкой и кремовой консистенции.

4. Хотите увидеть, как мороженое меняет цвет, пока вы его едите? Отправляйтесь в Испанию и попробуйте мороженое-хамелеон.





5. Шеф-повар из Сиэтла придумал мороженое с запахам ёлки и вкусом сардин под названием «Северное наслаждение». Рискнули бы попробовать?





А какие необычные виды мороженого вы знаете?

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