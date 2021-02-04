ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-5 самых странных сортов мороженого в мире. А вы пробовали?

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Топ-5 самых странных сортов мороженого в мире. А вы пробовали?

Мороженое любят взрослые и дети. Сортов мороженого в мире множество. И есть очень необычные варианты этого лакомства. 

1. «Эскимосское мороженое» – смесь ягод, сахара и взбитого жира. Его называют «акутак», что в прямом переводе означает «нечто жирное и перемешанное». После приготовления блюдо выносят ненадолго на мороз, а затем можно есть. 

2. Смельчаки, которые пробовали чесночное мороженое, заслуживают восхищения. Для его приготовления измельченный чеснок смешивается с кипящими сливками, яичным желтком и сахаром. Смесь замораживается. 

3. На Филиппинах можно отведать мороженое из крокодильих яиц. В желтках яиц крокодила меньше холестерина, чем в куриных. Мороженое получается более мягкой и кремовой консистенции. 

4. Хотите увидеть, как мороженое меняет цвет, пока вы его едите? Отправляйтесь в Испанию и попробуйте мороженое-хамелеон


5. Шеф-повар из Сиэтла придумал мороженое с запахам ёлки и вкусом сардин под названием «Северное наслаждение». Рискнули бы попробовать?


А какие необычные виды мороженого вы знаете?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мороженое любят взрослые и дети. Сортов мороженого в мире множество. И есть очень необычные варианты этого лакомства.  1. «Эскимосское мороженое» – смесь ягод,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня, 4 лютага: дзень народзінаў Тадэвуша Касьцюшкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by