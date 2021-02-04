Продажа квартир в комплексе Minsk World: приятные цены и уникальная инфраструктура

Источник материала: ОНТ

В столице больше всего жилья строится в комплексе Minsk World. Сейчас, к примеру, распродают квартиры в кварталах «Касабланка» и «Мальдивы».





Ключи от собственной квартиры – яркое впечатление. Именно с собственного жилья начинается уверенность в завтрашнем дне. Квартира – это прежде всего стабильность. Как стабильна и позиция крупнейшего застройщика в стране – каждая семья со стабильным доходом должна жить в собственной квартире. Это убеждение, прежде всего, – индивидуальный подход застройщика к каждому клиенту. И семьи получают ключи каждую неделю.

Minsk World строится с опережением сроков. Не только квартиры, но и коммерческие и общественные помещения. Сейчас квартиры начинают продавать в доме «Касабланка». В начале – самые привлекательные цены. В этом доме от 2 тысяч 700 рублей за квадратный метр. А вообще в комплексе есть и квартиры по цене менее 2-х тысяч рублей за «квадрат». Дом «Касабланка» – энергия современности. По примеру других высоток комплекса Minsk World он спроектирован как часть уникальной городской среды и подойдет жителям любого возраста и образа жизни.

Две секции по 19 этажей, на которых можно выбрать квартиру площадью от 29 до 66 квадратных метров. Высота потолков – 2 метра 70 сантиметров. В зависимости от площади в каждой квартире – от 2 до 6 окон с шикарными видами. В каждой секции предусмотрено по два бесшумных скоростных лифта компании OTIS, один из которых – панорамный.

Дом вписан в инфраструктуру комплекса. Закрытый двор, близость паркингов, велосипедная парковка. В квартале будет детский сад. Рядом зона для прогулок, магазин, спортзал. В шаговой доступности – метро. Через Minsk World проходит третья линия столичной подземки. Пара станций до центра города или пять минут на автомобиле.

Дом «Мальдивы» – 25 этажей красоты, уюта и стиля. Квартиры от 28-метровых студий до евротрешек в 75 метров. Высокие потолки. А на 25-м этаже и вовсе 3 метра. На первом этаже дома «Мальдивы» будут помещения торгового назначения с высокими потолками, отдельными входами. Это возможность открыть бизнес прямо в собственном доме. А в подвальном этаже – хозяйственные кладовые помещения, куда можно будет спуститься на лифте. В квартале «Тропические острова» будут построены общеобразовательная школа и торговый центр. В окружении зелени расположатся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов.

Комплекс Minsk World уже сейчас считается новым центром притяжения белорусской столицы. Здесь можно найти не только жилую, но и общественную и коммерческую недвижимость.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Темпы строительства комплекса Minsk World растут. Мы хотим возвести его ранее сроков, заявленных в инвестиционном договоре. Основные работы планируем завершить до конца 2023 года. Только за последние три месяца в комплексе Minsk World сданы более 15 новых домов. Работы ведутся буквально в каждом квартале. На данный момент одновременно строится более 50 домов. Это тысячи квартир, которые скоро получат наши покупатели».

Именно здесь возводят Международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Центр станет высокотехнологичным хабом для стартапов и привлечет миллионы долларов иностранных инвестиций. Рядом – крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Как купить? Просто! Застройщик предлагает жильё в длительную беспроцентную рассрочку. На старте продаж и самые привлекательные цены. Напомним, от 1999 рублей за «квадрат». И индивидуальный подход застройщика к каждой семье. Поторопитесь. Квартир много, но именно вашу может купить кто-то другой.

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