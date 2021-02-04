Подорожание лекарств в белорусских аптеках: как это будут регулировать? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Компенсации от Минздрава, скидки в самих аптеках. Белорусские лекарства, которые подорожали с 1 февраля, будут отслеживать и цены снижать разными механизмами. Этот рост вызвал новый налог на добавленную стоимость – приятного мало. Но есть способы, чтобы НДС вливался в ценник «мягко», не сильно отражаясь на кошельках покупателей. Правда, тогда нужно, чтобы в процессе участвовали все звенья фармрынка.





Что будет с лекарствами в белорусских аптеках? Точнее, что с ними уже случилось – мы про подорожание, но каким оно будет? И как это будут регулировать?

Перед тем, как разбираться с ценами на лекарства, нужно помнить о двух вещах. Первое – срок хранения большинства из них – 5 лет. То есть запасы у аптечных сетей есть. И второе – цены даже на те лекарства, которые завезли вот тогда (условно три года назад), формируются не в произвольном порядке: сколько хочу, столько и ставлю. Сейчас я объясню, как это влияет на итоговую стоимость.

Для всех лекарств, которые даже производят в Беларуси на наших фармзаводах, сырье привозят из-за рубежа. Основной рынок – Индия. Это одна часть ассортимента аптек. Вторая – уже готовые препараты иностранных компаний, которые напрямую продают из-за границы. До начала года ни сырье, ни «готовые таблетки» НДС не облагались. Сразу для понимания: налог на добавленную стоимость на лекарства есть и в России, и в Украине. Мы не будем сравнивать напрямую цены, потому что это будет некорректно, но сам факт – НДС есть, и это не белорусское ноу-хау.

Итак, цена складывалась из затрат того, кто сырье либо таблетки привез, плюс разница курса (потому что лекарства покупают за валюту), плюс таможенные платежи. А дальше: у сетей, которые продают таблетки уже напрямую в аптеках, есть две четкие цифры. От них зависит заработок аптек. Это надбавки – торговая и оптовая. Не будем заниматься сложной математикой, но если их сложить, получалось, что максимум, который могут накинуть аптеки на дешевые лекарства, это 39 процентов, максимум по дорогим лекарствам – 3 процента. Больше – нельзя, меньше – можно.

НДС – это еще 10 процентов сверху вот к этой готовой цене, где заработал уже и производитель, и поставщик, и сама аптека. И если просто взять и 10 процентов накинуть – да, лекарства резко вырастут в цене. Но. Дальше вступают законы конкуренции. Когда аптечная сеть решает: «мы, например, возьмем и уменьшим свои "условные заработки"» – вот эту торговую и оптовую надбавку (в сумме на 10 процентов, или на 7, или на 3), и заработаем сильно меньше, или чуть меньше, или совсем чуть-чуть меньше, но тогда наши клиенты не так резко почувствуют рост цен и останутся с нами.

Чтобы было понятно, что это не капля в море – практически во всех аптеках лекарства с ценой до 20 рублей – это 60 процентов ассортимента. Аптечные сети – а их, кстати, в этом году практически поровну – 49 процентов частных, 51 процент – государственных, конечно, этот вопрос будут решать по-разному.

Возвращаемся к началу и вспоминаем о сроках хранения лекарств. Пять лет. Если у компании вот такой огромный склад, то и цена на условный аспирин, привезённый в 2016 году, даже за счет курсовой разницы, которая была тогда, ниже. А значит, даже добавляя НДС, ценник можно держать «на уровне».

Поэтому первое, что нужно сделать, – это найти «свою аптеку», где у вас накопительная или постоянная скидка, и не пенять исключительно на государство. Фармацевтический бизнес огромен. Кто-то будет вести бизнес с оглядкой на клиента, кто-то – нет, но в любом случае альтернатива есть всегда. И ещё развеем один миф – витамины и БАДы под новый НДС ни в коем случае не попадают. Так что если в вашей аптеке они подорожали – это что-то другое. И вообще – пусть таблеток в вашей жизни будет поменьше.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram