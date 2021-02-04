Как страны Запада отреагировали на приговор Алексею Навальному?

Источник материала: ОНТ

События в Москве ожидаемо вызвали острую реакцию на Западе и за океаном. Дипломатическая конфронтация между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой в последние годы не снижается. Обострение началось ещё после украинских событий. Стороны прошли через взаимные санкции, охлаждение отношений в политике, экономике, в сфере безопасности. И вот, судя по всему, очередной виток напряжения.





Всё предсказуемо – примерно так можно охарактеризовать всё, что за минувшие сутки произошло в так называемом кейсе Алексея Навального. Возвращаясь из Германии в Россию, он, конечно, предполагал, что его арестуют. Правоохранительные органы Российской Федерации об этом говорили открыто. Европейские политики предупреждали Москву, что будут готовить жёсткий ответ на положительное судебное решение в отношении Навального, а Кремль повторял, что он не вмешивается в судебный процесс и призывает воздержаться от этого иностранные государства, осознавая, что все останутся при своём. В итоге всё именно так и случилось.

Одними из первых, ожидаемо, на приговор отреагировали Литва и Латвия, призвав Евросоюз немедленно ввести санкции против России. Именно Вильнюс и Рига стараются быть на передовой антироссийской риторики и в этом вопросе себе не изменяют. Впрочем, известно, что центр принятия решений, конечно, находится не в прибалтийских республиках.

Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель на прямой вопрос журналистов о санкциях в отношении Москвы был сдержан в оценках и предположениях, заявив, что санкционные инструменты уже были задействованы после факта отравления Навального и новые шаги должны обсуждаться.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон призывает к немедленному и без всяких условий освобождению Навального, а также всех протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель. Глубоко обеспокоен решением суда Вашингтон. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, администрация Байдена призывает российские власти «немедленно и безусловно освободить господина Навального». Министр иностранных дел Франции заявил, что французские власти внимательно следят за процессом в России.

Российский МИД на такое повышенное внимание к судебному процессу из-за рубежа отреагировал ещё накануне, комментируя появление у здания суда представителей сразу 18 государств. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке» обратилась к европейским дипломатам с напоминанием, что, следуя дипломатической практике, они должны поддерживать в суде граждан своих государств, назвав всё это вмешательством во внутренние дела и попыткой давления на суд.

Уже завтра начнётся официальный визит в Москву главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. На повестке дня отношения Москвы и Евросоюза. Испанец Боррель имеет репутацию достаточного сдержанного политика, который не считает, что санкции – это лучший путь решения споров.

Примечательно, что сами лидеры ЕС, по крайней мере к этому времени, сегодня не делали публичных заявлений на тему приговора Навальному, несмотря на то, что были на публике. Президент Макрон принимал коллегу из Словакии и обсуждал ковид и вакцину, председатель Европейского совета Шарль Мишель занимался вопросами инноваций, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с коллегами противодействие онкологии в европейском масштабе.

Очевидно, что особые надежды на выработку стратегии в отношениях с Россией европейские политики связывают с предстоящим визитом делегации ЕС во главе с Жозепом Боррелем в Москву. В сегодняшнем заявлении службы внешних действий ЕС, опубликованном на сайте европейской дипломатии, говорится о том, что к реакции объединённой Европы на события в России представители ЕС вернутся на предстоящем Совете по иностранным делам, который состоится во второй половине февраля.

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