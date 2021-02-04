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Год народного единства в Беларуси: утвержден республиканский план событий

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Год народного единства в Беларуси: утвержден республиканский план событий

Как в Беларуси пройдет Год народного единства? Утвержден республиканский план событий. 

В перечне – больше ста позиций. Среди основных – реализация решений Всебелорусского народного собрания, празднование знаковых дат для страны  – Дня Конституции, майских праздников, годовщин Великой Отечественной войны и Дня Независимости. Состоится и автомотовелопробег. До марта должны определиться с вопросом установления в Беларуси государственного праздника – Дня народного единства. Будет подготовлен проект закона о противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. В планах – создание информресурса «Народное согласие» и Telegram-канала, посвященного году, под знаком которого пройдет 21-й.  


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Как в Беларуси пройдет Год народного единства? Утвержден республиканский план событий.  В перечне – больше ста позиций. Среди основных – реализация решений...
 
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