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На заседании президиума Совета Республики обсудили эффективность службы «Одно окно»

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На заседании президиума Совета Республики обсудили эффективность службы «Одно окно»

Просто, удобно и эффективно. Большинство обращений в госорганы Беларуси поступают через службу «Одно окно».


Её эффективность обсудили на выездном заседании президиума Совета Республики. Сенаторы оценили работу с обращениями граждан в Московском районе Минска. За прошлый год в местную администрацию поступило более 37 тысяч заявок. Прямым линиям и личным приемам многие предпочитают именно службу «Одного окна». Такая форма обратной связи всё более востребована. 

В Минске на контроле остаётся ситуация с незавершенным строительством жилого комплекса «Грушевский Посад». Застройщик скрывается в Польше, без жилья остаются около полутысячи граждан.  

В минувшем году по стране количество обращений в службу «Одно окно» увеличилось на 10%. Жалоб меньше, предложений – больше. Чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ, образования и строительства. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Просто, удобно и эффективно. Большинство обращений в госорганы Беларуси поступают через службу «Одно окно». Её эффективность обсудили на выездном заседании...
 
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