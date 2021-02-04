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Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает 65-летие
Источник материала: ОНТ
Голос его не забудешь. «Золотому баритону Беларуси» Владимиру Петрову сегодня – 65! Этот праздник народный артист встретил с песней. Репетировал свою партию в опере Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». К юбилею «гения сцены» в Большом театре серия показов-посвящений.
Ария Грязного – вокально сложная. Так ещё и роль требует качеств драмактёра. Солист Петров – на высоте! Даже когда не во всю мощь. Сегодня помогал «распеться» новой партнёрше. «Оперному красавцу» – 65, а удаль – прежняя! Голос берёт за душу.
Грустит баритон по Онегину. Пришлось расстаться. Не по годам «фрачный» герой. Авторская экскурсия по фотовыставке для зрителей ОНТ. Такая «проба голоса». Офлайн-встреча с поклонниками на том же месте – завтра, перед самым выходом в «Травиате».
К этому дню в репертуаре народного артиста более 30 партий. «Техник-электрик» – первая специальность уроженца Челябинска. Петров самостоятельно освоил ноты. Окончил Уральскую консерваторию. Служил в Омске, с начала 90-х – в Минске.
В детстве Петров мечтал стать астрономом и звёзды в небе открывать. Его – взошла на оперной сцене. Уже 35 лет зрители смотрят в оба и держат ухо востро. Отмечать юбилей «крутого баритона» в Большом будут весь месяц. Парад героев со знакомым лицом.
Оркестр сыграл «туш» в честь Петрова. Овации от коллег. Худрук Большого Елизарьев вручил букет. С юбилеем баритона поздравил Opera magazine. Это одно из самых авторитетных изданий в мире, который подпевает сыну русского и белоруски.
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Голос его не забудешь. «Золотому баритону Беларуси» Владимиру Петрову сегодня – 65! Этот праздник народный артист встретил с песней. Репетировал свою партию в...
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