Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает 65-летие

Источник материала: ОНТ

Голос его не забудешь. «Золотому баритону Беларуси» Владимиру Петрову сегодня – 65! Этот праздник народный артист встретил с песней. Репетировал свою партию в опере Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». К юбилею «гения сцены» в Большом театре серия показов-посвящений.





Ария Грязного – вокально сложная. Так ещё и роль требует качеств драмактёра. Солист Петров – на высоте! Даже когда не во всю мощь. Сегодня помогал «распеться» новой партнёрше. «Оперному красавцу» – 65, а удаль – прежняя! Голос берёт за душу.

Владимир Петров, народный артист Беларуси: «Мы имеем дело с великой музыкой Верди, Чайковского, Пуччини. Это тот кладезь, в котором можно черпать и черпать. Главное, конечно же, это нутро. Откровение должно быть на сцене. "Дзікае паляванне караля Стаха" у нас намечается. Я рассчитываю, что будет роль Дубатовка».

Грустит баритон по Онегину. Пришлось расстаться. Не по годам «фрачный» герой. Авторская экскурсия по фотовыставке для зрителей ОНТ. Такая «проба голоса». Офлайн-встреча с поклонниками на том же месте – завтра, перед самым выходом в «Травиате».

Наталья Акинина, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси: «Никогда не отказывается от работы. Он всегда в форме: и физической, и вокальной. У низких голосов есть такая возможность перейти из более высокого лирического звучания в более насыщенное драматическое. И Владимир Геннадьевич нам это демонстрирует».

К этому дню в репертуаре народного артиста более 30 партий. «Техник-электрик» – первая специальность уроженца Челябинска. Петров самостоятельно освоил ноты. Окончил Уральскую консерваторию. Служил в Омске, с начала 90-х – в Минске.

В детстве Петров мечтал стать астрономом и звёзды в небе открывать. Его – взошла на оперной сцене. Уже 35 лет зрители смотрят в оба и держат ухо востро. Отмечать юбилей «крутого баритона» в Большом будут весь месяц. Парад героев со знакомым лицом.

Оркестр сыграл «туш» в честь Петрова. Овации от коллег. Худрук Большого Елизарьев вручил букет. С юбилеем баритона поздравил Opera magazine. Это одно из самых авторитетных изданий в мире, который подпевает сыну русского и белоруски.

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