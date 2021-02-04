Байден решил смягчить миграционную политику США

Источник материала: ОНТ

Американский президент Джозеф Байден во вторник, 2 февраля, подписал три указа, которые будут способствовать отмене череды распоряжений бывшего президента США Дональда Трампа в части миграционной политики страны. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Джозеф Байден положил конец политике разлучения мигрантов с детьми, пока ведется рассмотрение уголовных дел за незаконное пересечение американской границы.

Также новый американский президент создал специальную группу, ответственную за воссоединение таких семей. Это означает, что изъятые из семей мигрантов дети смогут вновь увидеться с родителями. Джо Байден начал пересматривать введенные ранее Дональдом Трампом препятствия для миграционных потоков.

Байден заметил, что его предшественник создал указы, которые «очень контрпродуктивны» для безопасности страны.

AP Photo/Evan Vucci

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram