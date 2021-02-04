Министр здравоохранения: ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась

Источник материала: ОНТ

Ситуация с COVID-19 в республике стабилизировалась. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич во время брифинга с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом пишет БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич сообщил также, что в среду во время встречи в белорусском правительстве обсуждалось сотрудничество с российскими коллегами в части вакцин против COVID-19. При этом он уточнил, что речь не только о «Спутнике V», но и об иных разработках российского производства.

Также обсуждалась совместная работа Беларуси и России по поводу пересечения границы с помощью нового приложения «Путешествую без COVID-19», а также сотрудничество братских стран на площадке Всемирной организации здравоохранения и в других международных структурах.

Фото: БЕЛТА





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