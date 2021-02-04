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Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила команде Польше в матче квалификации ЧЕ-2021

04.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила команде Польше в матче квалификации ЧЕ-2021

Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матч квалификации чемпионата Европы-2021 с командой Польши.

Наши баскетболистки уступили в важном матче со счетом 56:68. У белорусок самой результативной стала Мария Попова, набравшая 13 очков. Отметим, что сборная Беларуси реализовала только один трехочковый бросок из двадцати попыток. Завтра команде Натальи Трофимовой предстоит сыграть с лидером группы «F» – сборной Великобритании. Путевку на чемпионат Европы получат победители групп и пять лучших команды среди занявших вторые места.

 

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Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матч квалификации чемпионата Европы-2021 с командой Польши. Наши баскетболистки уступили в важном матче со...
 
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