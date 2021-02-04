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«Рассаду садят в марте, картошку в апреле, а Румаса - в феврале». Байнет смеется

04.02.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Рассаду садят в марте, картошку в апреле, а Румаса - в феврале». Байнет смеется
Экс-премьер-министр Сергей Румас с советником Тихановской Франакам Вечёрко и основателем "Арт-Сядзібы" Павлом Белоусом. Фото: Франак Вечёрко, Facebook, опубликовано в 2018 году. Цитата в тизере: комментарии из «Чая з малинавым варэннем»
В среду, 3 февраля, белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур. Об этом TUT.BY рассказали три источника. Собеседники отметили, что дело касается экс-премьера Сергея Румаса, о местонахождении которого поступает противоречивая информация.

Аналитики выдвинули разные версии: что Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период, что он мог стать жертвой номенклатурных межклановых разборок, что его арест должен стать окончанием реформистского уклона в окружении Лукашенко...

«Если дать волю конспирологии, то можно предположить что кто-то очень сильно хочет слепить из Румаса политика, - пишет телеграм-канал Рефлексия и реакция. - Поскольку сам Сергей Николаевич инициативы не проявлял (ибо адекватно понимал последствия), то, заранее его предупредив перед возможным задержанием, его поставили перед выбором: или он возвращается на родину и садится, или не возвращается. А там с ним будут работать, чтобы его невозвращение обрело политический окрас и дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита. Или это просто большая глупость, как обычно».


А исследователь Рыгор Астапеня отметил, что, по социологическим данным, рейтинг Румаса как политика составляет около 4-7% среди горожан.

«Конечно, это небольшие цифры, - пишет Астапеня. - Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях - что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся. Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут».


Твиттер, как всегда, в основном шутками.















Пошутили и над фото многолетней давности.

 
 
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