«Рассаду садят в марте, картошку в апреле, а Румаса - в феврале». Байнет смеется

Источник материала: UDF



Экс-премьер-министр Сергей Румас с советником Тихановской Франакам Вечёрко и основателем "Арт-Сядзібы" Павлом Белоусом. Фото: Франак Вечёрко, Facebook, опубликовано в 2018 году. Цитата в тизере: комментарии из «Чая з малинавым варэннем»

Рефлексия и реакция . - Поскольку сам Сергей Николаевич инициативы не проявлял (ибо адекватно понимал последствия), то, заранее его предупредив перед возможным задержанием, его поставили перед выбором: или он возвращается на родину и садится, или не возвращается. А там с ним будут работать, чтобы его невозвращение обрело политический окрас и дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита. Или это просто большая глупость, как обычно». «Если дать волю конспирологии, то можно предположить что кто-то очень сильно хочет слепить из Румаса политика, - пишет телеграм-канал. - Поскольку сам Сергей Николаевич инициативы не проявлял (ибо адекватно понимал последствия), то, заранее его предупредив перед возможным задержанием, его поставили перед выбором: или он возвращается на родину и садится, или не возвращается. А там с ним будут работать, чтобы его невозвращение обрело политический окрас и дало всем наконец-таки ту самую компромиссную фигуру для транзита. Или это просто большая глупость, как обычно».

пишет Астапеня. - Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях - что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся. Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут». «Конечно, это небольшие цифры, -Астапеня. - Но они очень хорошие, если учесть, что они построены только на ожиданиях - что вот-вот Румас придет в политику и порядок наведет. При том, что сам Румас давно нигде не появлялся. Но если бы он пошел в политику, то это точно был бы человек с большой популярностью. Его ждут».

Сергей Румас. Все реформы. Скачать в pdf. — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 3, 2021

Расаду можна пачынаць садзіць у сакавіку, бульбу ў канцы красавіка, а Румаса - у лютым. — Gypsynkov (@gypsynkov) February 3, 2021

Сергей Румас думал, что можно будет летом отсидеться и в итоге действительно отсидит. — Gypsynkov (@gypsynkov) February 3, 2021

Сообщют, что бывший премьер-министр РБ Сергей Румас в этом году не сможет приехать на Всебелорусское народное собрание. — Raman Maksimenka (@head_of_babulka) February 3, 2021

Румас Шродзінгера — Rudi Wurlitzer (@nie_czakaj) February 3, 2021

Арест Румаса это история про то, что перефразирую одного британского политика, если чиновник в Беларуси сейчас выбирает между позором и тюрьмой, он получит и позор, и тюрьму. — Ivan Peremen (@ivan_shyla) February 3, 2021

Сергей Румас подтвердил, что лозунг «ничто не забыто, никто не забыт» действительно священен для власти. — LEGALGRUZCHIQUE (@legalgruzchique) February 3, 2021

Былы прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Румас вядзе перамовы аб далучэнні да каманды Святланы Ціханоўскай pic.twitter.com/CL1GpHmqU8 — kryw (@kryw) February 3, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Рассаду садят в марте, картошку в апреле, а Румаса - в феврале». Байнет смеется «Позовём участвовать в выборах 2025. Если мы до них доживём в текущих реалиях...»

В среду, 3 февраля, белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур. Об этом TUT.BYтри источника. Собеседники отметили, что дело касается экс-премьера Сергея Румаса, о местонахождении которого поступаетАналитики выдвинули разные версии: что Румасана переходный период, что он мог стать, что его арест должен статьв окружении Лукашенко...А исследователь Рыгор Астапеня отметил, что, по социологическим данным, рейтинг Румаса как политика составляет около 4-7% среди горожан.Твиттер, как всегда, в основном шутками.Пошутили и над фото многолетней давности.