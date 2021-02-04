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«Рассаду садят в марте, картошку в апреле, а Румаса - в феврале». Байнет смеется
Источник материала: UDF
Экс-премьер-министр Сергей Румас с советником Тихановской Франакам Вечёрко и основателем "Арт-Сядзібы" Павлом Белоусом. Фото: Франак Вечёрко, Facebook, опубликовано в 2018 году. Цитата в тизере: комментарии из «Чая з малинавым варэннем»
Аналитики выдвинули разные версии: что Румаса
«Если дать волю конспирологии, то можно предположить что кто-то очень сильно хочет слепить из Румаса политика, - пишет телеграм-канал
А исследователь Рыгор Астапеня отметил, что, по социологическим данным, рейтинг Румаса как политика составляет около 4-7% среди горожан.
«Конечно, это небольшие цифры, -
Твиттер, как всегда, в основном шутками.
Пошутили и над фото многолетней давности.
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