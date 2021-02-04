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Евросоюз призвал Россию к немедленному освобождению Навального

04.02.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евросоюз призвал Россию к немедленному освобождению Навального
Алексей Навальный. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости
Евросоюз (ЕС) призвал Россию к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кроме того, ЕС призвал освободить всех граждан и журналистов, которые были задержаны во время несанкционированных акций. «ЕС осуждает решение российских властей по приговору Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — сказано в документе.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел политической подоплеки в действиях силовиков по отношению к братьям Навальным, но признал разбирательство по делу «Ив Роше» несправедливым. Суд постановил выплатить каждому по 10 тысяч евро, а также оплатить судебные расходы Алексею Навальному (в размере 45 тысяч евро) и компенсировать издержки его брату Олегу (11 тысяч евро и 460 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС обсудят дальнейшие шаги в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера. В чем конкретно могут состоять эти шаги и подразумевают ли они введение санкций против России, не уточнялось.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный. Таким образом, оппозиционер приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.
 
 
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Кроме того, ЕС призвал освободить всех граждан и журналистов, которые были задержаны во время несанкционированных акций.
 
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