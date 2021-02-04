Вернулась ипотека на готовое жилье. Какие варианты кредитов на недвижимость сейчас есть

На этой неделе Беларусбанк объявил о возобновлении кредитования недвижимости на общих условиях. FINANCE.TUT.BY изучил, во сколько обойдется новый кредит, а также посмотрел, есть ли еще в банках предложения, доступные на общих условиях.
В обзоре рассмотрены кредиты на покупку и строительство недвижимости на общих условиях. Включены как предложения на покупку и строительство любого жилья, так и партнерские программы банков и застройщиков. Не рассматривались льготные кредиты и кредиты для определенных категорий граждан.
21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости
Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП
Банк, кредит
Ставка; срок; размер кредита; обеспечение
Вид недвижимости; документы
Беларусбанк,
Ипотека Экспресс
21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости
Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП
Если сравнить с условиями кредитования в Беларусбанке в апреле 2020 года (последний месяц до приостановки кредитования), то вот основные изменения:
Процентная ставка выросла с СР+5,44% (14,19%) до СР+13,25% (21%). Ставка рефинансирования за этот же период снизилась с 8,75% до 7,75%;
Ранее обеспечением по кредиту выступали поручители, и при сумме от 100 тысяч рублей требовался дополнительно залог недвижимости. По новой программе достаточно передать приобретенную квартиру в залог банку;
«Старый» кредит на недвижимость предусматривал кредитование не более 90% стоимости жилья, по «Ипотека Экспресс» возможно получение кредита на всю стоимость жилого объекта;
В апреле как по кредиту на покупку жилья, так и по кредиту на строительство предусматривалась возможность отсрочки погашения основного долга на 1,5 года. По февральскому кредиту такой опции нет, и погашение основного долга начинается со следующего месяца после получения кредита.
Те, кто планирует строить жилье, не смогут воспользоваться новым кредитом Беларусбанка, так как он выдаётся только на готовое жилье. Для кредитования строительства жилья по партнерским программам можно обратиться в Белинвестбанк.
10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Пригородстройинвест
10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Айрон, Стройформула
7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Строминвест
7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
СИ-трейдинг
7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Инфореалт
6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Дана Астра, Эмирейтс Блю Скай
6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Алмари
8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Стройтехинвест
7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет и 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Ника Проект, Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости
БИЮСИСИ
8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет и 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Астодевелопмент, Зелёная гавань
8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
или
4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Ремсантехстрой
9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)
10 лет, 20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
Управление капитальным строительством Горецкого района
9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523)
20 лет; от 10%;
поручительство, при необходимости залог
За прошедшие два месяца выросло число застройщиков-партнеров с 15 до 27 компаний. Основная ставка по партнерским кредитам Белинвестбанка составит 13,33%, за два месяца они снизилась на 0,02 п.п. На первые 1−2 года процентная ставка будет льготной: на данный момент самая низкая ставка составляет 4,99% в течение первых 12 месяцев по объектам застройщика А-100, холдинга Дана. Самая высокая из льготных ставок — 10,99% на первые 12−24 месяца.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять кредит на 100 тысяч рублей?
В Беларусбанке чтобы получить 100 тысяч рублей (примерно 38 тысяч долларов сейчас), чистый доход должен быть не менее 4 333 рублей. Платежи по кредиту будут идти на уменьшение: первый составит 2167 рублей, из которых 1750 рублей – проценты.
За весь срок кредитования переплата составит почти 418 тысяч рублей, что в 4 раза превышает сумму кредита. Кстати, в апреле кредит на эту же сумму можно было оформить при доходе в 2 336 рублей. На тот момент в долларовом эквиваленте 100 тысяч рублей равнялись примерно 41 тысяче долларов.
Если строить квартиру у партнера Белинвестбанка (возьмем для примера Айрон), то при ставке 10,99% на первые 24 месяца первый платёж составит 1350 рублей, 25-й платеж под плавающие СКО*1,523 (13,33% на данный момент) составит 1435 рублей. При погашении кредита в соответствии с графиком общая сумма переплаты за 20 лет составит порядка 130 тысяч рублей. Кредит на 100 тысяч рублей доступен при доходе, равном 2500 рублей.