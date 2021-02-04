Вернулась ипотека на готовое жилье. Какие варианты кредитов на недвижимость сейчас есть

Источник материала: Tut.by

На этой неделе Беларусбанк объявил о возобновлении кредитования недвижимости на общих условиях. FINANCE.TUT.BY изучил, во сколько обойдется новый кредит, а также посмотрел, есть ли еще в банках предложения, доступные на общих условиях.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассмотрены кредиты на покупку и строительство недвижимости на общих условиях. Включены как предложения на покупку и строительство любого жилья, так и партнерские программы банков и застройщиков. Не рассматривались льготные кредиты и кредиты для определенных категорий граждан.

Напомним, что ранее кредиты на недвижимость выдавал Белагропромбанк , БПС-Сбербанк , Банк БелВЭБ , Белгазпромбанк , Приорбанк и БНБ-Банк . Но в течение нескольких последних месяцев единственными доступными вариантами кредитования на общих условиях были партнерские кредиты Белинвестбанка . В феврале 2021 года возобновил кредитование Беларусбанк , условия кредита представлены в таблице.

Банк, кредит Ставка; срок; размер кредита; обеспечение Вид недвижимости; документы Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП

Банк, кредит Ставка; срок; размер кредита; обеспечение Вид недвижимости; документы Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП

Если сравнить с условиями кредитования в Беларусбанке в апреле 2020 года (последний месяц до приостановки кредитования), то вот основные изменения:

Процентная ставка выросла с СР+5,44% (14,19%) до СР+13,25% (21%). Ставка рефинансирования за этот же период снизилась с 8,75% до 7,75%;

Ранее обеспечением по кредиту выступали поручители, и при сумме от 100 тысяч рублей требовался дополнительно залог недвижимости. По новой программе достаточно передать приобретенную квартиру в залог банку;

«Старый» кредит на недвижимость предусматривал кредитование не более 90% стоимости жилья, по «Ипотека Экспресс» возможно получение кредита на всю стоимость жилого объекта;

В апреле как по кредиту на покупку жилья, так и по кредиту на строительство предусматривалась возможность отсрочки погашения основного долга на 1,5 года. По февральскому кредиту такой опции нет, и погашение основного долга начинается со следующего месяца после получения кредита.

Те, кто планирует строить жилье, не смогут воспользоваться новым кредитом Беларусбанка , так как он выдаётся только на готовое жилье. Для кредитования строительства жилья по партнерским программам можно обратиться в Белинвестбанк.

Банк, кредит Объект, застройщик Ставка Срок; минимальный взнос; обеспечение Белинвестбанк,

Квартира от партнёра Мапид, БелАТЭП, Датч Стар, ДомоведСтрой, Трест Промстрой, Эледи Компани, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Брестжилстрой, Будаунiчы рай 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Пригородстройинвест 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Айрон, Стройформула 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Строминвест 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог СИ-трейдинг 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Инфореалт 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Дана Астра, Эмирейтс Блю Скай 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Алмари 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Стройтехинвест 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Ника Проект, Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Астодевелопмент, Зелёная гавань 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Ремсантехстрой 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Управление капитальным строительством Горецкого района 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог

Объект, застройщик Ставка Срок; минимальный взнос; обеспечение Мапид, БелАТЭП, Датч Стар, ДомоведСтрой, Трест Промстрой, Эледи Компани, Торговый центр СитиГрад, Гомельский ДСК, Полоцкжилстрой, Брестжилстрой, Будаунiчы рай 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Пригородстройинвест 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Айрон, Стройформула 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Строминвест 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог СИ-трейдинг 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Инфореалт 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 8,99% (1,027*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Дана Астра, Эмирейтс Блю Скай 6,99% (0,799*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Алмари 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Стройтехинвест 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523)

или 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Ника Проект, Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Астодевелопмент, Зелёная гавань 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) или 4,99% (0,570*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Ремсантехстрой 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее 13,33% (СКО*1,523) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Управление капитальным строительством Горецкого района 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,523) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог

За прошедшие два месяца выросло число застройщиков-партнеров с 15 до 27 компаний. Основная ставка по партнерским кредитам Белинвестбанка составит 13,33%, за два месяца они снизилась на 0,02 п.п. На первые 1−2 года процентная ставка будет льготной: на данный момент самая низкая ставка составляет 4,99% в течение первых 12 месяцев по объектам застройщика А-100, холдинга Дана. Самая высокая из льготных ставок — 10,99% на первые 12−24 месяца.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять кредит на 100 тысяч рублей?

В Беларусбанке чтобы получить 100 тысяч рублей (примерно 38 тысяч долларов сейчас), чистый доход должен быть не менее 4 333 рублей. Платежи по кредиту будут идти на уменьшение: первый составит 2167 рублей, из которых 1750 рублей – проценты.

За весь срок кредитования переплата составит почти 418 тысяч рублей, что в 4 раза превышает сумму кредита. Кстати, в апреле кредит на эту же сумму можно было оформить при доходе в 2 336 рублей. На тот момент в долларовом эквиваленте 100 тысяч рублей равнялись примерно 41 тысяче долларов.

Если строить квартиру у партнера Белинвестбанка (возьмем для примера Айрон), то при ставке 10,99% на первые 24 месяца первый платёж составит 1350 рублей, 25-й платеж под плавающие СКО*1,523 (13,33% на данный момент) составит 1435 рублей. При погашении кредита в соответствии с графиком общая сумма переплаты за 20 лет составит порядка 130 тысяч рублей. Кредит на 100 тысяч рублей доступен при доходе, равном 2500 рублей.