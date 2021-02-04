|
Гостиницу возле заказника «Лебяжий» снова выставили на торги. Цена - 12,5 миллиона
Источник материала: Tut.by
В Минске на повторные торги выставили помещения в здании гостиничного комплекса напротив аквапарка «Лебяжий». Начальная цена — 12,58 миллиона рублей, сообщается на ресурсе
Что это за история?
Здание находится на проспекте Победителей, 141. Его строила компания «Техопрофитситиинвестмент» и изначально планировала сдать в 2014 году. Но по разным причинам сроки начала и окончания работ переносились. В итоге в 2016 году городские власти расторгли инвестдоговор с застройщиком.
Получилось так, что здание площадью 8 тысяч квадратных метров было готово на 98%, но у «Техопрофитситиинвестмента» скопились долги перед кредиторами. Поэтому осенью 2017 года в отношении нее открыли ликвидационное производство. Главная его цель — продать имущество и максимально удовлетворить требования кредиторов.
Когда торги и что надо знать покупателю?
Весной 2018-го здание
А недавно были объявлены повторные торги по десяти помещениям и пяти объектам инженерной инфраструктуры в этом здании, которые продаются как один лот. Аукцион пройдет 15 февраля.
Начальная цена — 12 584 745 рублей, или около 4,8 млн долларов. Общая площадь помещений — около 3,55 тысячи квадратных метров.
Как рассказывают в компании «Техопрофитситиинвестмент», в здании сейчас нет горячей воды, не работает пожарная сигнализация и отсутствует система кондиционирования. Там также добавляют, что первый и второй этажи, а также часть шестого этажа и часть цокольных помещений принадлежат другим собственникам.
Это все говорит о том, что потенциальный новый собственник должен быть готов к дополнительным вложениям в помещения, которые выставлены на торги.
Если покупателя не найдется и в этот раз, то цена на лот может быть снижена.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукцион пройдет 15 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)