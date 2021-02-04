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Гостиницу возле заказника «Лебяжий» снова выставили на торги. Цена - 12,5 миллиона

04.02.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на повторные торги выставили помещения в здании гостиничного комплекса напротив аквапарка «Лебяжий». Начальная цена — 12,58 миллиона рублей, сообщается на ресурсе bankrot.gov.by. Рассказываем, что это за здание.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что это за история?

Здание находится на проспекте Победителей, 141. Его строила компания «Техопрофитситиинвестмент» и изначально планировала сдать в 2014 году. Но по разным причинам сроки начала и окончания работ переносились. В итоге в 2016 году городские власти расторгли инвестдоговор с застройщиком.


Изображение: "Яндекс.Карты"

Получилось так, что здание площадью 8 тысяч квадратных метров было готово на 98%, но у «Техопрофитситиинвестмента» скопились долги перед кредиторами. Поэтому осенью 2017 года в отношении нее открыли ликвидационное производство. Главная его цель — продать имущество и максимально удовлетворить требования кредиторов.

Когда торги и что надо знать покупателю?

Весной 2018-го здание ввели в эксплуатацию и сдали некоторые помещения в аренду. Объект несколько раз пытались продать, но покупателя не нашлось.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А недавно были объявлены повторные торги по десяти помещениям и пяти объектам инженерной инфраструктуры в этом здании, которые продаются как один лот. Аукцион пройдет 15 февраля.

Начальная цена — 12 584 745 рублей, или около 4,8 млн долларов. Общая площадь помещений — около 3,55 тысячи квадратных метров.

Как рассказывают в компании «Техопрофитситиинвестмент», в здании сейчас нет горячей воды, не работает пожарная сигнализация и отсутствует система кондиционирования. Там также добавляют, что первый и второй этажи, а также часть шестого этажа и часть цокольных помещений принадлежат другим собственникам.

Это все говорит о том, что потенциальный новый собственник должен быть готов к дополнительным вложениям в помещения, которые выставлены на торги.

Если покупателя не найдется и в этот раз, то цена на лот может быть снижена.

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Теги: Минск
 
 
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