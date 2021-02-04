Источник материала: Хартия'97

«Мы поддерживаем каждого свободного белоруса!» 4.02.2021, 8:07

Диаспора в Санкт-Петербурге выходит на акции 179-й день подряд.

Белорусы Санкт-Петербурга 179-й день выходят на акции солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Мы поддерживаем каждого свободного белоруса, каждый район и город свободной Беларуси! Мы находимся у граффити Виктору Цою! И, наверное, у каждого белоруса в сердце присутствуют эти слова: «Перемен! Требуют наши сердца!», — заявили представители диаспоры.

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