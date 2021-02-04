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«Принц не помнит лица Золушки, хотя танцевал с ней прошлой ночью». Натали Портман переписывает сказки

04.02.2021 08:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свою первую книгу «Басни Натали Портман» 39-летняя американская актриса выпустила в октябре. Звезда переработала сюжеты трех детских сказок: «Черепаха и заяц», «Три поросенка», «Мышь городская и мышь деревенская», пишет cosmo.ru.

Портман планирует написать еще одну книгу. По словам актрисы, она еще в детстве заметила, что в классических сказках преобладают мужские персонажи. Свою трехлетнюю дочь Амалию она хочет познакомить с миром, который «включает в себя множество гендеров, а не отражает преимущественно мужской мир».

Натали уверена, что сказки о принцессах сегодня не актуальны. «Сначала вы должны поместиться в туфлю, и только одна девушка может это сделать. Но принц не помнит ее лица, несмотря на то, что танцевал с ней прошлой ночью. Мол, это не имеет смысла! Это оскорбительно!» — прокомментировала «Золушку» Портман.

Портман — не единственная, кто критикует классических сказочных персонажей. Актриса Кира Найтли запретила своей дочери смотреть фильмы о принцессах Диснея, так как они предполагают, что женщины абсолютно беспомощны без прекрасного принца.

 
 
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Звезда переработала сюжеты трех детских сказок: «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Мышь городская и мышь деревенская».
 
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