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«Выбор покупателей». Посмотрели, какие пять микроволновок сейчас покупают в Беларуси

04.02.2021 08:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», где некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Недавно мы посмотрели, какие стиральные машины оказались в этом списке, а сейчас проверим микроволновки.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае микроволновые печи — отсортировали по популярности. Моделей с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же компаний. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.

Candy CMW 2070 M


Устройство начального класса с соответствующей стоимостью и в целом с вполне стандартными характеристиками.

Так, мощность микроволн этой модели составляет 700 Вт, объем внутренней камеры, покрытой эмалью, — 20 литров. Управление происходит «по старинке»: механическими переключателями. Дополнительных функций вроде конвекции, когда блюда готовятся с помощью циркулирующего вокруг него горячего воздуха, нет. Из «наворотов» в активе — режим разморозки.

Отзывов на эту микроволновую печь очень много, чуть больше 150. Хвалят в первую очередь относительно доступную цену, с учетом которой каких-либо серьезных недостатков покупатели не выявили. Кто-то разве что пожаловался на шум во время работы, который якобы был выше заявленного.

Weissgauff HMT-252


Если предыдущая модель была вполне обычной и относительно доступной по цене, то эта, наоборот, едва ли не самая дорогая в подборке.

Во-первых, эта микроволновка — встраиваемая. Во-вторых, в ней есть полноценный кварцевый гриль для приготовления мяса. В-третьих, в ней отсутствует поворотный стол. Судя по описанию на сайте компании, за счет технологии Siegel аппарат «распределяет энергию в камере более равномерно». Наконец, внутреннее покрытие выполнено из биокерамики. По заявлению производителя, это помогает «сохранить в продуктах витамины и минералы».

В активе модели также мощность в 900 Вт, 11 программ приготовления различных блюд, функции автоматического разогрева и разморозки, а также поддержания заданной температуры. Короче говоря, функций явно больше, чем необходимо среднестатистическому покупателю.

Вот как один из покупателей оценил плюсы микроволновки: «Стильный дизайн, отсутствие поворотной тарелки, вместительность (25 литров) и мощность». Особых минусов, опять же, в отзывах нет. Из мелочей — кого-то не устроила маркая поверхность.

Samsung GE83KRW-1


Микроволновка от южнокорейской компании, по рангу превосходящая первую рассмотренную нами модель от Candy, но явно недотягивающая до устройства Weissgauff. Впрочем, и цена у микроволновки Samsung соответствующая. Получается что-то вроде «золотой середины»?

Общий объем устройства составляет 23 литра, внутреннее покрытие камеры состоит из биокерамической эмали. По мнению производителя, такой материал «препятствует размножению бактерий на 99,9%». В наличии также тэновый гриль (плюс режимы с автоматическим приготовлением), общая мощность микроволн в 800 Вт, система с сенсорным управлением, а также режимами разморозки.

В отзывах в основном модель хвалят. Вот как, например, плюсы и минусы описал один из покупателей: «Отличная недорогая микроволновка с функцией гриля, единственный маленький минус — очень темное лицевое стекло».

LG MS-20M47DARB


Еще одна относительно недорогая микроволновка, по цене схожая с вариантом выше от Samsung. Краткие характеристики: 20 литров внутреннего объема, мощность микроволн в 700 Вт, электронная система с сенсорными кнопками, аж 32 режима автоприготовления блюд, а также режим с разморозкой мяса, рыбы, птицы и хлеба. Правда, гриля, как в том же Samsung, тут нет.

Один из покупателей написал: «Микроволновка легко моется, проста в использовании, выглядит стильно благодаря зеркальной дверце». К этой дверце, правда, есть и претензии. Некоторые пользователи говорят, что на ней остаются следы от пальцев и другая грязь.

Hyundai HYM-M2061


Наконец, в категории «Выбора покупателей» есть и модель Hyundai, которая по цене скорее конкурирует с первой Candy в подборке.

Устройство недорогое, так что ожидать от него чего-то сверхординарного не стоит. Впрочем, основные функции на месте. Так, внутренний объем составляет 20 литров, мощность микроволн — 700 Вт, из необычного в этой ценовой категории — наличие гриля. Ожидаемо, в активе функции автоматической готовки и разморозки продуктов. Управление, кстати, «классическое», то есть механическое, а не сенсорное.

В отзывах один их покупателей достаточно емко описал плюсы микроволновки: «нормальная печка за разумные деньги. Легко привыкли к управлению». А вот как кто-то описал минусы: «Решетка гриля вроде как не снимается, собственно, очистить его самим не получится».

 
Теги: Минск
 
 
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Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы.
 
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