Заказчик из России долго не мог определиться с проектом и вот что ему построили. И это не изба

Источник материала: Tut.by

Авторы проекта считают, что дом, который они построили для своего клиента, отражает его внутренний мир на сто процентов: он такой же неоднозначный, сложный и эмоциональный, как и его владелец. Как пишет admagazine.ru, разброс пожеланий был велик — от «избушки егеря» до солидного дома площадью 500 м². Вот что в итоге получилось построить.



Фото: Илья Иванов

Задача была простой и в то же время сложной: построить «дом в лесу». Однако более четких пожеланий у клиента не было. Более того его бросало из стороны в сторону. Разброс был велик — от «избушки егеря» до солидного дома площадью 500 м². Остановились на золотой середине: 210 квадратов, удобный мастер-блок, состоящий из спальни, гардеробной и ванной комнаты, кухня-гостиная и гостевая спальня — на случай, если кто-то из друзей захочет навестить хозяина дома в его лесном убежище и останется на ночь.



Фото: Илья Иванов

«Работать над этим проектом было интересно, — признает Артур и Ксения Кариевы из buro511, — но легким его не назовешь». На проектирование ушел примерно год: искали дизайн, который бы подошел противоречивому клиенту. «В какой-то момент мы нащупали грань умеренной роскоши на стыке с аскетизмом и брутализмом… и ему начало нравиться», — рассказывают Кариевы.



Дом со стороны входа на участок. На фасаде черный металлический лист и хвойная планка. Террасы из лиственницы, энергоэффективные стекла. Фото: Илья Иванов

Заказчику понравился микс поверхностей: дорогого шпона ореха с брутальным камнем и старыми, побитыми временем досками старого забора, которые пошли на отделку потолка. Забору, который достался покупателю вместе с участком, дали вторую жизнь: доски отреставрировали и покрасили в черный цвет. «Красили вручную, кисточкой, чтобы была видна фактура», — уточняет Артур Кариев.



Фото: Илья Иванов

Основание камина сложено из огнеупорного кирпича и облицовано камнем. «Мы купили огромный кусок скалы, — рассказывают авторы проекта, — потом резали его на производстве так, чтобы глыба камня превратилась в детали облицовки». Задник камина выполнен из обычного металла, который в первый же день проржавел, но ржавая поверхность выглядела так эффектно, что ее решили оставить, покрыв защитным лаком.



Фото: Илья Иванов

Поиски интересной фактуры вели авторов проекта из Москвы в Стамбул — за камнем Артур лично ездил в Памуккале, потому что только там удалось найти травертин нужного цвета и с выразительной текстурой. Говорит, что пришлось объездить много карьеров, чтобы его отыскать.



Фото: Илья Иванов

Работа заняла в общей сложности два с половиной года; поскольку почти все решения были нестандартными, реализовать их было нелегко. Несколько раз заказчик чувствовал неимоверную усталость и просил авторов проекта что-то упростить, отказаться от первоначальной задумки, найти другой, не такой мучительный вариант. Авторы не соглашались ни в какую.



Фото: Илья Иванов

Финансовая история проекта в какой-то момент стала походить на сценарий остросюжетного фильма. Изготовитель мебели обанкротился, и Артуру Кариеву пришлось за свой счет нанимать других столяров, чтобы довести дело до конца.



Фрагмент ванной комнаты. Раковина сделана из ореха. Это не массив, а шпон, и спустя год эксплуатации выглядит как новенькая. По словам авторов проекта, все дело в эпоксидной смоле, которой пропитали дерево. Фото: Илья Иванов

Эмоции, которые испытывали все участники процесса, при желании можно ощутить в комнатах дома, окруженного величавыми вековыми соснами. Тем не менее все рады результату и опыту, полученному за эти два с половиной года. «Это было интересное путешествие», — резюмирует Артур.