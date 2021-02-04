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В Конгресс внесли проект санкции против РФ из-за Навального
Источник материала: Навiны
Группа сенаторов во главе с Марком Рубио внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против России из-за ареста Алексея Навального.
«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», —
Санкции были подготовлены еще в сентябре 2020 года. Конкретные имена не указаны, но предлагается рассмотреть вопрос заморозки активов и отказ в выдаче виз.
Также предлагается проверить возможность применения химического оружия в России и изучить финансовый отчет о деятельности президента РФ Владимира Путина.
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Группа сенаторов во главе с Марком Рубио внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против России из-за ареста Алексея Навального.
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