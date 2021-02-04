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Директор Офиса по правам людей с инвалидностью помещен под домашний арест, юрист организации — в ИВС на Окрестина

04.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист этого просветительского правозащитного учреждения Олег Граблевский являются подозреваемыми по уголовному делу, сообщила в «Фейсбуке» правозащитница Елена Тонкачева.

Директор Офиса по правам людей с инвалидностью помещен под домашний арест, юрист организации — в ИВС на Окрестина

По ее информации, Дроздовский и Граблевский были задержаны 3 февраля во второй половине дня и доставлены на допрос в Следственный комитет. Юриста Офиса после допроса задержали на трое суток и поместили в ИВС на Окрестина. В отношении Дроздовского применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

21 января департамент финансовый расследований (ДФР) Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения» в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. «По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — сообщил ДФР.

В офисе организации прошел обыск, изъята вся компьютерная техника. После обыска Дроздовского, Граблевского и бухгалтера правозащитной организации инвалидов отвезли в ДФР «для дачи объяснений». «Вопросы нам задавали относительно финансирования офиса в 2020 году», — рассказал БелаПАН Дроздовский.

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация, созданная в 2011 году. Оказывает правовую помощь, проводит консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, готовит и публикует различные мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью. Дает экспертные заключения по вопросам, связанным с правами людей с инвалидностью, и предлагает инициативы по совершенствованию национального права в отношении людей с инвалидностью.

Более 30 организаций гражданского общества Беларуси потребовали от властей прекратить давление и необоснованные проверки Офиса по правам людей с инвалидностью.

 
 
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Директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и юрист этого просветительского правозащитного учреждения Олег Граблевский являются...
 
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