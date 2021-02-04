ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По данным правозащитников, 3 февраля не менее 17 человек оштрафовано и арестовано в связи с акциями протеста

04.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 3 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 17 гражданами в связи с акциями протеста. Информация о судебных процессах в других городах не приводится.

По данным правозащитников, 3 февраля не менее 17 человек оштрафовано и арестовано в связи с акциями протеста

Традиционно наиболее распространенная статья — 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

В частности, арест на срок от 9 до 20 суток вынесен 12 гражданам, пять оштрафовано на сумму от 20 до 30 базовых величин (580—870 рублей).

По информации правозащитников, некоторые дела касались вывешенных на окнах и балконах бело-красно-белых флагов.

Как сообщил в «Фейсбуке» владелец столичного магазина продукции с национальной символикой Symbal.by Павел Белоус, два из четырех задержанных 30 января сотрудников магазина, Никита Бровко и Ксения Миклашевская, арестованы на 20 суток по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 3 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 17 гражданами в связи с акциями протеста....
 
Новости дня
Новости разные
 
Вернулась ипотека на готовое жилье. Какие варианты кредитов на недвижимость сейчас есть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by