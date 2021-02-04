По данным правозащитников, 3 февраля не менее 17 человек оштрафовано и арестовано в связи с акциями протеста

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 3 февраля в Минске прошли суды не менее чем над 17 гражданами в связи с акциями протеста. Информация о судебных процессах в других городах не приводится.





Традиционно наиболее распространенная статья — 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

В частности, арест на срок от 9 до 20 суток вынесен 12 гражданам, пять оштрафовано на сумму от 20 до 30 базовых величин (580—870 рублей).

По информации правозащитников, некоторые дела касались вывешенных на окнах и балконах бело-красно-белых флагов.

Как сообщил в «Фейсбуке» владелец столичного магазина продукции с национальной символикой Symbal.by Павел Белоус, два из четырех задержанных 30 января сотрудников магазина, Никита Бровко и Ксения Миклашевская, арестованы на 20 суток по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).