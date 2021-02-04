Бело-красно-белый флаг как историческая ошибка Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель добровольно отдал в руки противников национальный символ, а теперь делает все, чтобы после его ухода из власти бело-красно-белый флаг стал государственным.





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Как менялось отношение Лукашенко к бело-красно-белому флагу

В Генпрокуратуре выразили готовность признать бело-красно-белый флаг экстремистским – то есть фактически его запретить. В чьей голове появилась такая идея, легко догадаться, хотя и небезынтересно проследить за эволюцией отношения Александра Лукашенко к национальному символу.

По свидетельствам бывших коллег, в бытность депутатом Верховного Совета будущий правитель значок с государственным бело-красно-белым флагом на пиджаке не носил – исключительно с красно-зеленым флагом БССР.

Как следует из мемуаров депутата и журналиста Сергея Наумчика, в 1991 году Лукашенко воздержался при голосовании по вопросу утверждения новой символики (герба «Погоня» и бело-красно-белого флага).

Меньше чем через год после принятия присяги под БЧБ-флагом Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого государственным флагом был утвержден уже красно-зеленый.

При этом многие эксперты до сих пор утверждают, что тот референдум был незаконен, а сам вопрос в бюллетене об установлении «новых» государственных символов ставил людей в тупик, поскольку было непонятно, какой герб и флаг (бело-красно-белый или красно-зеленый) подразумеваются. «Фактычна, улады пайшлі на махлярства», – считает Сергей Наумчик.

В последнее десятилетие отношение Лукашенко к БЧБ-флагу можно охарактеризовать как сдержанно-спокойное. В 2018 году он даже снизошел до того, чтобы разрешить гражданскому обществу отметить столетие БНР у Оперного театра под национальными символами.

Более того, даже после массовых митингов с БЧБ-флагами в поддержку Светланы Тихановской во время президентской кампании Лукашенко старался не показывать свое раздражение.

За несколько дней до выборов в послании парламенту он заявил: «Символы – как часть истории и культуры – никто не запретит и не забудет».

Однако события после 9 августа, когда на улицы городов вышли под бело-красно-белыми флагами сотни тысяч белорусов с требованием отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, заставили его категорически изменить свои риторику и поведение.

Белорусский символ Лукашенко стал публично называть «фашистским», а группы неизвестных начали срезать в минских дворах даже не флаги, а всего лишь бело-красно-белые ленточки.

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Лукашенко усугубляет свою ошибку

Какие выводы напрашиваются из истории отношения правителя к БЧБ-флагу? Во-первых, практика более чем убедительно показала, какую историческую ошибку совершил Лукашенко, добровольно отдав национальный символ в руки своих противников.

Из-за особенностей характера и мировоззрения («Может я не прав, может быть я действительно ретроград и консерватор» ) он отказался от флага, с которым все больше ассоциировала себя нация, и сделал ставку на символ, чей потенциал в силу советского прошлого оказался исчерпан.

Лукашенко отдал в распоряжение противников авторитаризма и диктатуры сильнейший мобилизационный инструмент.

Даже после четверти века (!) государственной пропаганды красно-зеленого флага, которая для многих в силу возраста начиналась еще со школы, белорусы сделали выбор в пользу бело-красно-белого.

А своими ответными действиями власти как будто пытались сказать, что государственное знамя для них ценности не представляет. Красно-зелеными символами обозначили автозаки, силовиков, на их фоне стали снимать захваченных в плен побитых протестующих.





Вне зависимости от политических симпатий ассоциация государственного флага с насилием работает явно не в его пользу. Власти явно не думали об имидже символа, а думали лишь об инструменте, которым можно обозначить, что территория находится под их контролем.

Во-вторых, намерение признать бело-красно-белый флаг экстремистским (особенно в сопоставлении с прежней позицией Лукашенко) говорит о том, что рациональное мышление в этой части у властей отключается. Вероятно, правитель любой ценой будет пытаться убрать БЧБ-флаг из общественного пространства, т.к. символ психологически давит на него, напоминая о народном протесте против его власти.

В-третьих, возможным запретом бело-красно-белого флага власти жестко и навсегда разграничивают символы и практически обеспечивают БЧБ-знамени статус государственного после ухода правителя.

У Лукашенко – красно-зеленый флаг, у народа – бело-красно-белый. Кто будет у власти – того и флаг.