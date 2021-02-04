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Как в фильме Болливуда. Про индийских богачей, которые живут в шаге от трущоб

04.02.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К роскоши жители Индии привычны. Пускай монархия там перестала существовать еще полвека назад, но потомки местных царей-королей благополучно живут, пользуются уважением и щеголяют шиком. У богачей в Индии есть с кого брать пример, а истории о роскошной жизни широко известны в стране.

Корни роскоши

Например, индийский бизнесмен и председатель HRH Group of Hotels Арвинд Сингх Мевар обладает голубой кровью (не буквально), является 76-м хранителем дома Мевар, женат на принцессе Виджаярадж из Катча и посещает светские королевские рауты в Европе. В 2013 году он присутствовал на свадьбе принцессы Швеции Мадлен и Кристофера О’Нила. И пускай королевский титул у Арвинда Сингха Мевара лишь номинальный, но бизнесом он ворочает вполне реальным.

Как в фильме Болливуда. Про индийских богачей, которые живут в шаге от трущоб
Фото: lapolo.in

Главы других видных индийских династий рассредоточены по регионам страны и точно так же, помимо обладания дворцами, не чураются вести бизнес. Кто-то активно зарабатывает на туристах и молодоженах, открывая для них доступ в части своих «хором». Одни утоляют там свое любопытство, другие устраивают в королевских апартаментах пышные свадьбы. Кто-то заведует успешными компаниями по производству шелка. Кого-то тянет в политику — на депутатские кресла в индийском парламенте. А кое-кого прельщает карьера в кино. Болливуд по влиянию в Индии запросто утирает нос Голливуду.

Саиф Али Хан больше известен как киноактер и продюсер, но родился он в семье с претензией на величие. Его отец Мансур Али Хан Патауди был навабом. Патауди — это целая династия навабов, наместников бывшего княжеского государства. Течет в нем кровь и королевского дома Бхопал.

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К роскоши жители Индии привычны. Пускай монархия там перестала существовать еще полвека назад, но потомки местных царей-королей благополучно живут, пользуются...
 
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