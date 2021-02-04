Бум открытий после новогоднего затишья. Тестируем новые заведения января

Источник материала: Onliner Люди рванули в кофейни и кафешки, им надоело сидеть дома. Да и сами заведения после небольшого затишья решили больше не временить с открытием. В этом Onliner убедился во время ежемесячного теста новых мест. Изучаем новнки декабря — января вместе с Лорой — модным журналистом и обозревателем заведений.

Кафе «Брют» на Герцена, 2

Заходим в «Брют» примерно в 15:30. В небольшом зале странное оживление для релаксового субботнего дня. Официантка шепчет: «Подождите пару минут. Закончился книжный клуб. Скоро вас посажу». Вот примерно так я и представляю правильную жизнь девушек в большом городе: собираются вместе и говорят о книгах. Красивые, умные, веселые. Плюс в этом милом кафе они смотрятся очень гармонично. Захотелось к ним присоединиться, но их заседание закончилось. К тому же пора тестировать еду.





Такие интерьеры всегда выигрышны: они не строят из себя что-то особенное, но полны уюта. Вокруг — мягкие сиреневые тона, латунные элементы, блеск в деталях. Имейте в виду, что помещение очень маленькое, уединиться не получится. Из окон видна миниатюрная и неспешная улица Герцена. С приходом тепла появится терраса.











Концепция чисто для гедонистов: поздние завтраки и игристое. Уже в 16:00 за барной стойкой сидят девушки, попивая вино. Люди подтягиваются стремительно, и в течение получаса все места занимаются. Завтраки подаются до 17 — хорошая новость для сов. Большинство заведений совершенно не думают о совах, лишая их возможности красиво позавтракать вне дома.





Что можно сказать о блюдах? Цены на основное меню традиционно высоковаты, но с центром города надо считаться. Бросается в глаза то, что блюда заточены под игристое. Завтраки стоят вполне себе нормально, но состоят в основном из несладких блюд. Сладкоежкам не понравится. Не помешало бы добавить несколько сладких позиций. Но, в принципе, их могут заменить десерты.





Знакомьтесь, овсяные хлопья с малиной и лимонным кремом. В роли малины — мусс из малины. В роли лимонного крема — что-то сырное и нежное. Каша сбрызнута карамелью. Овсянка — белое полотно для творчества шеф-повара. Здесь на нем нарисовали минимализм. Хотелось бы сказать, что не хватает живых ягод и чего-нибудь еще, но это все из другого художественного стиля.



Овсяные хлопья с малиной и лимонным кремом — 7 рублей, капучино — 4 рубля





Паштет из лосося с луковым вареньем понравился. Есть и кислинка, и что-то соленое, и сладкое. И даже цветочек имеется. Получилось нежное сочетание. Блюдо небольшое — это скорее закуска, чем полноценная еда. Кстати, видно, что повара работают над красивой подачей.



Паштет из лосося с луковым вареньем — 13 рублей





Так как посадочных мест и, соответственно, гостей тут мало — до 20 человек, то и отношение между ними и официантами складываются теплые. Все свои.





Вывод. Хорошее заведение выходного дня: отоспался после работы, встал свеженьким, пришел сюда и расслабился с бокалом вина. Особенно оценят подружки и парочки. Еду приносят быстро. Из минусов — мало места, однобокие завтраки, недешевый чай.

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Рестобар 4V на Машерова, 1

В Минске есть некоторое количество заколдованных помещений, часто меняющих владельцев. Это одно из них. Почему так происходит? Вокруг перекрестка проспектов Независимости и Машерова заведений немного, и, кажется, удачней места просто не найти. Возможно, все дело в небольшой проходимости этой локации — в основном тут только машины проносятся.





Заходим внутрь. Помещение небольшое, интерьер синий, все еще с рождественским налетом. Хочется устроиться на большой диван вдоль стены или за высокий столик с видом на улицу, но все занято и приходится довольствоваться столиком в самом центре.















В этом городе что-то явно изменилось: люди перестали сидеть дома. Во втором по счету заведении гостей битком. Ловлю себя на мысли: невероятно напрягает, когда столы заклеены лентой с требованием не садиться и соблюдать дистанцию, но отсутствие такой меры напрягает не меньше. Думаю, в сознании людей сидящий или стоящий рядом человек еще нескоро перестанет восприниматься как потенциальный разносчик болезни.





В описании аккаунта 4V в инсте концепт описан очень заманчиво: «Завтраки весь день. Обеды в стиле разных стран. Выходные в ритме живой музыки». Звучит так, что хочется все бросить и бежать в это кафе. На деле меню довольно стандартное: не банальное, но без сюрпризов. Цены не пугающие.





Например, за салат с запеченным лососем в центре города, скорее всего, запросили бы рублей 18. Здесь он стоит 12. Когда речь идет о салате с лососем и миксом трав, кажется, что это должно быть легкое, даже фитнес-блюдо. Но салат получился довольно тяжелым и жирным. Можно наесться.



Салат с запеченным лососем — 12 рублей



Пенне с курицей и зеленым горошком в других местах вполне мог бы стоить 15—17 рублей. Здесь — 11. Блюдо удовлетворило: макарошки аль денте, мягкое филе, много горошка и насыщенный соус.



Пенне с курицей и зеленым горошком — 11 рублей



Не устану отмечать лояльность администрации к съемкам. Когда мы развернули фотосессию, работница кафе не просто не запретила, но даже посоветовала открыть крышку небольшого пианино, чтобы было красивее. Молодцы.

Вывод. Концепция рестобара осталась неясной. Владельцы решили воплотить все свои мечты в одном месте. Название 4V, кстати, родилось из двух букв WW, что тоже странно. По этой причине непонятно, что хотел сказать автор. Еда же понятная и недорогая. Стоит зайти, если будете рядом. Из плюсов — завтраки весь день и хорошие цены.

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Бар Cuprum на Революционной, 2

Вывеска Cuprum долго висела над закрытым входом, дразня прохожих. Владельцы, вероятно, выжидали удачный момент для открытия. И вот свершилось. Интересное название скрывает за собой довольно новый для Минска концепт и акцент на ром.





Входя в помещение, ожидаем увидеть обычный бар, но нас ждет сюрприз. Подвальное помещение состоит из нескольких уровней и большого количества посадочных мест. Сводчатые потолки продолжаются неровными кирпичными стенами, что создает атмосферу старинного винного погреба. Декор преимущественно медный. Везде стоят какие-то бутылки. Окна спрятаны в углублении под потолком и дают понимание, насколько глубоко находится помещение.

















Cuprum — это не только медь из таблицы Менделеева, но и игра слов: cup (стакан) и rum (ром). Игра слов продолжается и в меню. В нем нет банальных том-яма или крем-супа из тыквы. Даже самые обычные позиции типа греческого салата спрятаны под забавными названиями, что с маркетинговой точки зрения очень круто. Цены невысокие, но есть ощущение, что скоро они вырастут.





Маркетинговый ход с названием вынудил заказать неизведанную нью-йоркскую запеканку, которая тут же разочаровала. Оказалось, это обычный чизкейк. Он хоть и вкусный, но тем не менее ожиданий не оправдал.