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Итальянской мафии мешают "работать" скорые - им запретили включать сирену
Источник материала: Партизан
Итальянской мафии мешают "работать" скорые
Фото: Getty Images
Водители карет скорой помощи неоднократно получали угрозы от представителей итальянской мафии.
В Неаполе итальянская мафия велела экипажам скорой помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает издание
Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.
Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.
Ранее масштабную операцию против мафии в Италии провели в январе.
Также сообщалось, что полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана. Среди задержанных - мэр и член совета города Росарно в Калабрии. Их подозревают в связях с мафией и подкупе голосов.
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Итальянской мафии мешают "работать" скорые
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