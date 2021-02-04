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Итальянской мафии мешают "работать" скорые - им запретили включать сирену

04.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянской мафии мешают "работать" скорые


Фото: Getty Images

Водители карет скорой помощи неоднократно получали угрозы от представителей итальянской мафии.
В Неаполе итальянская мафия велела экипажам скорой помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает издание TheTimes.
Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.

Ранее масштабную операцию против мафии в Италии провели в январе.

Также сообщалось, что полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана. Среди задержанных - мэр и член совета города Росарно в Калабрии. Их подозревают в связях с мафией и подкупе голосов. 
 
 
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