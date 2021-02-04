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Управляющий партнёр «Зубр Капитал» вышел c Окрестина

04.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управляющий партнёр инвесткомпании «Зубр Капитал» Николай Шестак вышел из ЦИП на Окрестина. Его отпустили, потому что истекли 72 часа с момента задержания.



Напомним, Шестака задержали вместе с ещё одним топ-менеджером «Зубр Капитал», Евгением Бачищевым, 31 января. Обоих судили в суде Октябрьского района по ст. 23.34 КоАП.

Бачищеву 1 февраля судья назначила 15 суток ареста. А вот дело Шестака 2 февраля было направлено на доработку. Сегодня судебное заседание не состоялось, а допустимые для задержания 72 часа истекли. Поэтому Николая отпустили.

«Он дома, с семьёй, чувствует себя хорошо, — рассказали dev.by в инвесткомпании. — Дело на доработке».
 
 
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Управляющий партнёр инвесткомпании «Зубр Капитал» Николай Шестак вышел из ЦИП на Окрестина. Его отпустили, потому что истекли 72 часа с момента задержания.
 
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