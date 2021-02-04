Управляющий партнёр «Зубр Капитал» вышел c Окрестина









Напомним, Шестака задержали вместе с ещё одним топ-менеджером «Зубр Капитал», Евгением Бачищевым, 31 января. Обоих судили в суде Октябрьского района по ст. 23.34 КоАП.





Бачищеву 1 февраля судья назначила 15 суток ареста. А вот дело Шестака 2 февраля было направлено на доработку. Сегодня судебное заседание не состоялось, а допустимые для задержания 72 часа истекли. Поэтому Николая отпустили.





dev.by в инвесткомпании. — Дело на доработке». «Он дома, с семьёй, чувствует себя хорошо, — рассказалив инвесткомпании. — Дело на доработке».



































