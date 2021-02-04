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Управляющий партнёр «Зубр Капитал» вышел c Окрестина
Источник материала: Партизан
Управляющий партнёр инвесткомпании «Зубр Капитал» Николай Шестак вышел из ЦИП на Окрестина. Его отпустили, потому что истекли 72 часа с момента задержания.
Напомним, Шестака задержали вместе с ещё одним топ-менеджером «Зубр Капитал», Евгением Бачищевым, 31 января. Обоих судили в суде Октябрьского района по ст. 23.34 КоАП.
Бачищеву 1 февраля судья назначила 15 суток ареста. А вот дело Шестака 2 февраля было направлено на доработку. Сегодня судебное заседание не состоялось, а допустимые для задержания 72 часа истекли. Поэтому Николая отпустили.
«Он дома, с семьёй, чувствует себя хорошо, — рассказали
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Управляющий партнёр инвесткомпании «Зубр Капитал» Николай Шестак вышел из ЦИП на Окрестина. Его отпустили, потому что истекли 72 часа с момента задержания.
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