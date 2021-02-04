Новый государственный праздник может появиться в Беларуси













В список включено 106 пунктов, в частности: реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, связанных со знаковыми событиям в истории страны и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение (День Конституции, День единения народов Беларуси и России, День победы, День Независимости и другие). Также будет предусмотрено проведение автомотовелопробега.





Кроме того, планируется установить новый государственный праздник – День народного единства. Проработать данный вопрос должны Министерство информации совместно с НАН Беларуси до 1 марта.





Помимо этого, будет подготовлен проект закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.





В планах еще также проведение разнообразных акций и форумов, круглых столов, встреч и волонтерских инициатив. В них будут задействованы зарегистрированные общественный организации и политические партии, активно должна привлекаться молодежь. При местных исполнительных и распорядительных органов создадут советы старейшин.





Прописано также создание информресурса "Народное согласие" и Telegram-канала, посвященного Году народного единства, проведение социологических исследований "Народное единство как фактор укрепления белорусского государства".





Sputnik. Также в плане - взаимодействие с представителями белорусских диаспор и религиозных конфессий. Не забыт и бизнес - для него организуют "открытые приемные", где будут обсуждаться вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка стартап-движения, пишет





Однако когда страна поделена на надзирателей и заключенных (состоявшихся или потенциальных), то о каком единстве вообще можно говорить. Единстве тюрьмы?







