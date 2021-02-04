Не концлагерь – профилакторий! Как живет Слуцкий ЛТП – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецлагерь с вышками, высоким забором и супер охраной - так писали в середине января многие интернет-ресурсы про Слуцкое ЛТП, в котором находились задержанные на акциях протеста в начале августа. Масла в огонь подлила опубликованная в сети аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос нынешнего замглавы МВД Николая Карпенкова, как раз рассказывает про это. Информацию подхватила западная пресса. Что сейчас происходит в ЛТП №3 под Слуцком – смотрите на видео Sputnik.

ЛТП под Слуцком открыли в 1994 году на месте бывшей воинской части. Спецучреждение расположено в 100 километрах от столицы, в глухом лесу и за высоким забором. В профилактории лечат от алкоголизма, сегодня там в пациентах более 200 человек.

На территории учреждения есть свои производства, парикмахерская, медицинский пункт, баня, столовая и магазин. Местный "супермаркет" можно посетить по графику раз в неделю и под присмотром сотрудников учреждения. На прилавке - и бакалея, и сладости, и бытовая химия. Но самый ходовой товар там – сигареты, кофе и чай.

"А девушки еще берут краску для волос и дезодоранты, красивыми хотят быть", - рассказывает продавец и заведующая магазина Елена Шкарупа.

Деньги, кстати, местные тратят кровно заработанные. Правда, наличные им не выдают, а заводят спецсчета, с которых потом и списывают суммы. Отбывающие наказание зарабатывают на объектах трудовой занятости, как в учреждении, так и за его пределами.

"Средняя зарплата по учреждению – более 200-от рублей. Все зависит от того, где люди работают", - говорит начальник ЛТП №3 Алеся Горбель.

Распорядок здесь строгий. Трудотерапия прописана нормативами, кроме того с постояльцами работают психологи. Помогает в исправлении и вера - в 2017 году на территории ЛТП освятили небольшую православную церковь.

Кстати, надзорные вышки на территории учреждения демонтированы, само ЛТП охраняют в штатном режиме. Руководство не отрицает: в августе сюда доставляли протестующих, но заверяет, лагеря для задержанных здесь не было.

"Существовал участок Слуцкого РОВД ИВС, он был оборудован, здесь незначительное время содержались граждане. Вышки были оборудованы, но исключительно в целях контроля, охраны. В ЛТП №3 отвергли вероятность перепрофилирования в "лагерь для активистов" – заявила Алеся Горбель.

В Беларуси восемь лечебно-трудовых профилактических учреждений. В них принудительно лечат от алкоголизма. ЛТП многие сравнивают с "химией", частично они схожи - людей содержат под охраной на отдельной территории. Сюда попадают по решению суда.

Смотрите на видео, как живет Слуцкий ЛТП.