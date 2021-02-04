Источник материала: Хартия'97

«Под Румаса копали давно» 4.02.2021, 8:52

Сергей Румас

Экс-премьер Беларуси фигурировал и в некоторых политических раскладах.

Вчера белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров , а также представителей коммерческих структур.

Новое «дело банкиров» касается экс-премьера Сергея Румаса, который более десяти лет назад возглавлял Белагропромбанк, а в 2012—2018 годах был председателем правления Банка развития. О местонахождении Румаса поступала противоречивая информация. Супруга экс-премьера заявила, что он находится за границей.

Под Сергея Румаса копали давно. Эта история - классика белорусского государственного управления. Тебе поручают исправлять заваленное изначально по указаниям «кормчего» дело. В данном случае отмодернизрованную в минус деревообработку, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

Ты соглашаешься (как отказать?) и начинаешь применять знания, умения, собираешь команду профессионалов, строишь бизнес-план, налаживаешь процессы. И вот тело начинает выходить из комы и даже подавать признаки жизни. И вроде бы можно дальше двигаться, но нет.

Сверху прилетает масса указаний как действовать дальше, приходят проверки, налетают контролеры. И тело умирает. А виноват кто? Правильно - реаниматор. И никто не вспоминает про ошибки кормчего, бездумные указивки и бестолковых контролеров. Виноват ты. Нужно было отказываться. Такие примеры - в каждой сфере. Чиновники пересаживаются из кресла в кресло и идут на повышение. Специалисты - в лучшем случае просто на свободе.

Румас набирал вес. Он был в хороших отношениях с Бабарико, который часто высказывался в том ключе, что идеи правильные в правительстве есть, но реализовывать их не дают. Поговаривают, Румас фигурировал и в некоторых политических раскладах. В том числе как человек, который может разговаривать с Россией. Конечно, это не могло понравиться.

Лукашенко высказался сразу после фотографии жены Румаса на фоне августовских протестов: «Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся».

Но есть и еще одна печальная история, которая связывает Лукашенко и Румасов. Отец Сергея Румаса Николай скончался во время командировки на Тайвань. В начале 90-х молодое белорусское государство расширяло международные связи. Тайвань также активно пытался выйти из тени большого Китая и щедро одаривал международные делегации и подписывал «международные» договоры. В Минске была даже торговая миссия Тайваня.

Так вот, белорусская делегация посещала Тайвань. В ее составе был и Николай Румас. Большому Китаю ситуация пришлась не по нраву и в Минске раздался звонок с просьбой следовать принципу «единого Китая». Лукашенко распорядился делегацию вернуть, а Румаса-старшего уволить. Прямо в командировке. Средства связи были так себе, и Румас-старший узнал об этом от какого-то клерка в Совмине. И сердце не выдержало.

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