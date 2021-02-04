|
Жители Сеницы вышли на акцию протеста и солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители Сеницы вышли на акцию протеста и солидарности
Каждый день — и до победы!
Жители Сеницы вышли на вечернюю акцию.
Несмотря на официальные заверения о том, что протест сдулся, протестующие белорусы продолжают выходить на ежедневные акции. Не стало исключением и 3 февраля, пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день — и до победы!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)