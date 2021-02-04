Источник материала: Хартия'97

Жители Сеницы вышли на акцию протеста и солидарности 4.02.2021, 8:38

Каждый день — и до победы!

Жители Сеницы вышли на вечернюю акцию.

Несмотря на официальные заверения о том, что протест сдулся, протестующие белорусы продолжают выходить на ежедневные акции. Не стало исключением и 3 февраля, пишет телеграм-канал «Баста!» .





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