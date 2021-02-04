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Ученые выяснили, к чему привело «разбухание» Земли

04.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, к чему привело «разбухание» Земли

  • 4.02.2021, 8:36
  • 1,006
Ученые выяснили, к чему привело «разбухание» Земли

Доказательством гипотезы стали древние кристаллы, найденные в Западной Гренландии.

Около трех миллиардов лет назад температура земной мантии достигла критической отметки, и Земля закипела, разрывая старую кору.

Через 1,5 миллиарда лет после своего образования земная мантия — слой силикатной породы между корой и внешним ядром, достигла критической температуры. Ее разогрев был вызван радиоактивным распадом в ядре Земли и ухудшением отвода остаточного тепла, выделившегося при трении и сжатии вещества в ходе формирования планеты. Теплоотвод ухудшился из-за формирования первичной земной коры, пишет vokrugsveta.ua.

Древняя кора Земли была намного тоньше и слабее, чем сегодня. Увеличившееся давление разорвало ее на фрагменты, в промежутки между которыми хлынула горячая магма. Эти «плоты», плавающие на поверхности магмы, и стали центрами формирования современных континентов.

Новая, более толстая и надежная кора продолжала нарастать из застывающей магмы вокруг обломков старой коры в течение примерно 200 миллионов лет. Этот процесс и сформировал первые континенты, что, в конечном итоге, привело к развитию сложной жизни на суше около 400 миллионов лет назад.

Доказательства такого сценария рождения современных континентов были найдены в древних кристаллах силиката циркония, которые были выветрены из горных пород и накоплены в отложениях ручьев в Западной Гренландии.

Как и у деревьев, у таких кристаллов есть кольца роста, вызванные периодами нагнетания магмы. Чтобы точно датировать эти кольца, группа исследователей из Университета Кертина в Австралии взрывали кристаллы пучком заряженных частиц, получая сегменты колец для анализа. Датируя кольца по содержанию изотопов, исследователи во всех случаях обнаруживали отчетливый импульс ювенильной магмы в первичной коре, между 3,2 и 3,0 млрд лет назад.

Ученые из Британского Колумбийского университета (UBC) при помощи образца кимберлита содержащего алмазы уточнили размер древнего континента.

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Доказательством гипотезы стали древние кристаллы, найденные в Западной Гренландии.
 
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