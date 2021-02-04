Источник материала: Хартия'97

Разоблачивший планы банды Лукашенко по Шеремету экс-боец «Алмаза» отказался от крапового берета 1 4.02.2021, 8:27

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фото: CurrentTime

Игорь Макар получил краповый берет незадолго до увольнения из МВД Беларуси в 2003 году.

Бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси Игорь Макар отказывается от крапового берета. Об этом он рассказал "Настоящему Времени" .

Краповый берет – высшая форма отличия спецназовцев бывшего СССР – выдается за боевые заслуги или выполнение аттестационных заданий. Ранее ветераны спецназа во главе с "отцом крапового берета" Сергеем Лысюком назвали Макара "проходимцем" – то есть человеком, не получавшим этот знак отличия и не имеющим право его носить.



Последнее фото Игоря Макара в краповом берете

фото: currenttime

Игорь Макар считает, что это было сделано по политическим причинам – за критику в адрес Александра Лукашенко, а также за участие в гражданской инициативе "Белорусский народный трибунал", которая помогает оппозиционно настроенным силовикам.



Удостоверение о вручении крапового берета Игорю Макару

Игорь Макар получил краповый берет незадолго до увольнения из Министерства внутренних дел Беларуси в 2003 году. Затем он работал в команде оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина, с 2006 года живет в Литве в статусе политического беженца.

С конца 2020 года Макар публикует слитые аудиозаписи с компроматом на руководителей силовых органов Беларуси. Так, на одной из записей глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годы Вадим Зайцев обсуждает серию политических убийств . Одной из мишеней Зайцев называет журналиста Павла Шеремета, убитого в 2016 году, спустя четыре года после разговора в кабинете главы КГБ. Подлинность аудиозаписи подтвердила независимая экспертиза.

Что такое "реестр проходимцев" и кто за ним стоит

Сайт ветеранов "Краповый берет" ведет "реестр проходимцев", которые, с их точки зрения, незаслуженно носят этот знак отличия. Попадаются такие персонажи: не служивший в армии 27-летний грузчик в морге из Новосибирска, обвиняемый в крышевании борделей неудавшийся депутат из Воронежа, бывший активист движения "Артподготовка" из Ижевска.

Первого января в этом разделе появилась страница о Макаре, которого обвинили в "подрывной деятельности по дискредитации законно избранной в стране власти и подразделений специального назначения".

Первым версию о том, что Макар не имеет права носить берет, озвучил белорусский провластный блогер Алексей Голиков. Он пригласил в свой стрим на ютубе двух человек в масках – предположительно, бывших коллег Макара, – которые обвинили его в высокомерии и предательстве.

Голиков также опубликовал на своем канале обращение Сергея Лысюка, президента "Братства краповых беретов "Витязь", которого спецназовцы называют Краповым Батей: в 1988 году он разработал правила испытаний на получение берета.

В своем обращении ветеран спецназа отметил "сложную обстановку" в Беларуси, в ходе которой "коллеги из "Аламаза", ОМОНа и СОБРа принимали все меры для соблюдения общественного порядка". Он также заявил, что коллеги из "Алмаза" обратились к нему с просьбой разместить информацию о том, что Макар не имеет права на ношение крапового берета. Лысюк подчеркнул, что никогда не вручал Макару этот знак отличия.

"Настоящее Время" связалось с Лысюком по телефону. "Во-первых, решение на право ношения крапового берета определяет подразделение, в котором он служил, – сказал ветеран. – Там есть Совет краповых беретов. Определяет на основании каких-то испытаний или на основании непосредственно выполненных поручений – в каждом подразделении своеобразно. Я, в свою очередь, говорил, что я не вручал ему краповый берет. А о том, почему он не имеет права на ношение берета, вам сказано конкретно ветеранами подразделения "Алмаз".

Лысюк отказался отвечать на дополнительные вопросы и бросил трубку. По словам Макара, Лысюк действительно не вручал ему берет: это сделал Роман Ашурок – заместитель командира "Алмаза", а Лысюк при этом присутствовал. Макар добавил, что в начале 2000-х годов Лысюк вручил ему ключи от "Жигулей" как победителю соревнований по преодолению полосы препятствий в Москве.

Настоящий краповый берет

В доказательство того, что краповый берет он носил по праву, Игорь Макар предоставил "Настоящему Времени" фото берета с шевроном "Алмаза", а также фото удостоверения о праве на ношение крапового берета № 001483 от 29 января 2003 года.

На удостоверении стоят подписи командира "Алмаза" Александра Чуханова и Сергея Лысюка.

Макар говорит, что получил берет за боевые заслуги: выигрывал соревнования по рукопашному бою, стрельбе и преодолению полосы препятствий, а заместителем руководителя боевой группы стал в 23 года. Обычно эту должность получают после тридцати.

В подтверждение своих слов Макар предложил "Настоящему Времени" связаться с бывшим бойцом "Алмаза", который присутствовал при вручении берета. Личность этого человека и его номер телефона удалось подтвердить в открытых источниках. По словам Николая (имя изменено в целях безопасности), на церемонии в 2003 году присутствовал Лысюк с двумя товарищами из "Витязя". "На это мероприятие вызвали весь отряд, поэтому помнят все", – говорит Николай.

По его словам, Макар был в гражданском, поскольку уже уволился. Впрочем, формально МВД Беларуси издало приказ об увольнении Макара по собственному желанию через месяц после церемонии.

Николай утверждает, что находился в нескольких метрах от награждаемых. "Стоит строй в две шеренги, комиссия называет фамилию, сотрудник выходит, ему вручают берет, он целует берет на колене лицом к строю, встает и говорит: "Служу спецназу и Отечеству", – описывает он церемонию. После вручения берета Игорь покинул территорию отряда, вспоминает Николай.

Еще одно доказательство того, что Макар получил берет, – удостоверение другого бывшего сотрудника "Алмаза" о праве на ношение крапового берета, выполненное на таком же, как у Макара, бланке МВД России. Копию удостоверения Настоящему Времени предоставил его владелец Алексей (имя изменено; мужчина также попросил об анонимности в целях безопасности).





Алексей рассказал, что большинство краповых беретов в Беларуси выдавались на базе бригады спецназа внутренних войск, базирующейся в минском микрорайоне Уручье (войсковая часть № 3214). Макар же относился к тем 10%, кто получил берет в "Алмазе": первый командир этого подразделения Владимир Наумов лично договорился с Лысюком, что раз в полгода нескольких бойцов отряда будут награждать беретами по совокупности заслуг, без выполнения аттестационных заданий, говорит Алексей. "Если вы служите в "Алмазе", вы априори хороший боец и стрелок", – объясняет источник.

Алексей не присутствовал при награждении Макара, но не сомневается в том, что его бывший сослуживец имеет право на ношение берета.

В своем письме к Лысюку Макар пишет, что отказывается от берета, который "перестал быть для него символом чести, доблести и справедливости, а стал символом угнетения и издевательства над народом".

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