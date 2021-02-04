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Найден необычный способ быстро вернуть обоняние после COVID-19
Источник материала: Хартия'97
Найден необычный способ быстро вернуть обоняние после COVID-19
Метод основан на традициях жителей Ямайки.
23-летний блогер из Канады Кемар Гэри Лалор (Kemar Gary Lalor) показал необычный способ, как восстановить обоняние после COVID-19 за несколько дней. На вирусное видео в TikTok обратило внимание издание
Парень объяснил, что рецепт, помогающий вернуть способность чувствовать вкус и запах, узнала его мать, когда была ребенком и жила на Ямайке. Необходимы, по словам блогера, апельсин и коричневый сахар. Фрукт надо пожарить на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем апельсин нужно очистить от корки, положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара.
В комментариях к видео многие пользователи сети поблагодарили Лалора за этот способ и сказали, что он сработал. Корреспондентка BuzzFeed также попробовала вернуть обоняние с помощью апельсина: метод блогера ей не помог, однако ее бойфренду удалось восстановиться. Доктор из Великобритании Каран Раджан (Karan Rajan) позже объяснил, что жарка апельсина может работать как своеобразная «обонятельная тренировка».
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Метод основан на традициях жителей Ямайки.
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