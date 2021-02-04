«Табачная мафия». Как организована контрабанда сигарет из Беларуси в Россию

Контрабандные сигареты из Беларуси наводнили российский рынок. Их продажи приносят сотни миллионов долларов в год.

Naviny.by, телеканал «Белсат» и российское издание «Проект» в совместном расследовании выяснили, как устроена контрабанда сигарет из Беларуси в Россию и кто получает выгоду от этого «бизнеса».



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Как российские власти не замечают контрабанду сигарет

В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов — на 20%. Ранее их планировалось повысить лишь на 4%.

Помимо борьбы с курением у поднятия акцизов была другая цель — собрать денег для обескровленной кризисом и пандемией казны. Министр финансов России Антон Силуанов говорил , что увеличение акцизов пополнит бюджет на 70 млрд российских рублей в год.

«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснял Мишустин.

Табачная отрасль взвыла: решение правительства означало резкий рост цены сигарет — примерно на 20 рублей за пачку по прогнозу аналитиков British American Tobacco, что еще больше повысит привлекательность нелегальной продукции.

Доля нелегальных сигарет в России возросла с 0,3% в 2012 году до 7% в 2020 году, следует из результатов проведенного компанией Nielsen исследования табачного рынка. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Беларуси, составляет более половины всего нелегального рынка — 54%.

По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», за последний год объем белорусской сигаретной контрабанды вырос в два раза — с 400 млн пачек в 2019 году до 750 млн пачек в 2020 году.

Почему нелегальный табак пользуется спросом? Торговую политику стран Таможенного союза российские эксперты сравнивают с государственной контрабандой, потому что при создании союза Россия доверила контроль над ввозимыми товарами соседям. Россия и Беларусь вступили в Таможенный союз еще в 2010 году, а в 2011-м между странами был отменен транспортный контроль, который перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. Это означало, что проехать из России в Беларусь и обратно стало возможно без остановок и досмотра машин. В 2013–2014 годах Россия начала по рекомендации ВОЗ ежегодно повышать акцизы на табак в рамках борьбы с курением, вслед за этим в несколько раз возросли цены, начался экономический кризис, доходы населения не росли, а курильщики начали искать дешевую продукцию. Разница в налогах на сигареты у России и ее партнеров по ЕАЭС так велика, что она провоцирует контрабанду. Согласно опросу ВЦИОМ в 2020 году, только один из пяти курильщиков был уверен в том, что сможет определить легальность сигарет. А каждый четвертый осознанно покупал контрабанду: чаще те, кто оценивал свое материальное положение как плохое. Основными причинами распространения контрабандного табака респонденты назвали высокие акцизы, цены (46%) и низкий уровень жизни (41%). Более половины опрошенных считают, что существующие меры по борьбе с нелегальным рынком сигарет неэффективны (53%).

Почему контрабандные сигареты ввозятся в Россию из Беларуси

Цена на сигареты в Беларуси — самая низкая в Евразийском экономическом союзе. Она составляет около 60 российских рублей за пачку в Беларуси против 120 российских рублей в России.

Аналогично выглядит ситуация со ставкой акцизов на сигареты (1308 российских рублей в Беларуси против 2805 российских рублей в России за тысячу штук).

Низкую цену в Беларуси умышленно держит государство — в 2019 году Александр Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.









Одновременно в Беларуси налажено огромное производство сигарет, которое превышает внутреннее потребление, по разным оценкам, в два-три раза. Сейчас в Беларуси работают три табачные фабрики: гродненская «Неман» и минские «Табак-Инвест» и «Интер Тобакко».

«Неман» — старейшее госпредприятие Беларуси, работающее с XIX века. На фабрике выпускают сигареты преимущественно в нижнем ценовом сегменте под собственными марками Credo, Minsk, NZ, Queen, Matrix, «Магнат», «Премьер», «Фэст». Кроме того, там же по контракту производят сигареты для British American Tobacco (Rothmans, Pall Mall, Kent, Vogue), а также для Tobacco International Enterprises Limited (Oscar, Cooper, Velvet).

«Табак-Инвест» — частная фабрика, принадлежащая бизнесменам Виктору Петровичу и Павлу Топузидису. Здесь выпускают как свои, так и иностранные марки по лицензии с Japan Tobacco International («Корона», «Форт», Sobranie, Camel, Winston, LD, Monte Carlo).

Наконец, «Интер Тобакко» — самая молодая частная фабрика. Предприятие открылось в прошлом году и входит в группу компаний «Энерго-Оил», подконтрольную бизнесмену Алексею Олексину. На фабрике также делают собственные и иностранные бренды по лицензии с Philip Morris International (Red Bor, Dove, L&M, Marlboro, Parliament).

Как устроены поставки контрабандных сигарет из Беларуси в Россию

Перед новым годом таможенники в Псковской области остановили грузовой автомобиль для контроля. По документам водитель вез мебель из Беларуси на адрес московской организации. При досмотре таможенники вместо мебели обнаружили белорусские сигареты стоимостью около 1,5 млн российских рублей.

Это одна из схем, по которой работают контрабандисты. Они регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Беларуси, рассказал один из участников подобной схемы на условиях анонимности.

Сигареты едут в Россию либо «запчастями» (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо «в сборе», рассказал один из продавцов, найденный в социальной сети «Вконтакте».

«В России уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала. К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках», — сказал он.

Продавец предполагает, что в схеме участвует российская таможня — сотрудники среднего и высшего ранга.

Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 000 российских рублей и 1700 евро.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Беларуси — так называемый «прерванный транзит». Белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Кыргызстан, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают. Фура приезжает в Россию, и товар выгружается.

Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете, через анонимные телеграм-каналы и группы во «ВКонтакте».

Сейчас таких площадок не менее шестисот. Подсчет вели аналитики British American Tobacco. Реальных владельцев таких групп и чатов вычислить невозможно — в профиле нет настоящих имен или фотографий, администраторы постоянно меняются.

Чтобы произвести закупку в телеграм-каналах, вас должны порекомендовать администраторам. Без этого продавцы нередко даже не станут вести диалог.



Телеграм-магазины по продаже контрабанды в доказательство оригинального происхождения сигарет выкладывают фото каждой партии

Один из собеседников во «ВКонтакте» согласился продать нам «для первого раза» две коробки акцизных и безакцизных сигарет, произведенных в Беларуси. Отправку по России должна была выполнить транспортная компания «Деловые линии». На вопрос о том, как сигареты доставляются из Беларуси, продавец отвечать не стал, но безопасность груза гарантировал.

Кроме закрытых групп белорусские сигареты можно найти и на многочисленных сайтах в зоне .ru, хотя торговля табачными изделиями в интернете в России запрещена.

Под видом покупателя мы списывались с одним из продавцов онлайн-магазина, предлагающего сигареты белорусских, кыргызских, таджикских и других производителей. У этого магазина нашлись и безакцизные белорусские сигареты, и акцизные — NZ, «Корона», «Минск», «Фэст» и другие марки, традиционно пользующиеся спросом в дешевой ценовой категории.

Весь 2020 год юристы фирмы «Городисский и партнеры» по заказу табачных компаний искали и блокировали такие интернет-ресурсы. Сайтов стало в четыре раза меньше, зато подобная торговля распространилась в Instagram-аккаунтах. Их стало в десять раз больше.

С российской стороны в контрабанде участвуют в основном мелкие игроки, следует из разговоров с контрабандистами.

«Работают мелкие региональные точки-склады, а дальше уже по районным точкам те, кто не прочь заработать быстро на недорогой автомобиль», — объяснил один из продавцов.

По его словам, можно спокойно реализовать товар, не привлекая внимания властей, если оборот не превышает 5-7 млн российских рублей.

«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавил он.

Мы без труда смогли купить в центре Москвы белорусскую контрабанду: акцизные и безакцизные сигареты продавались сразу в нескольких табачных киосках по цене в 70-80 российских рублей за пачку. На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы — «Фуд Сити». Им владеют структуры бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева.

Годовая выручка всех торговцев нелегальными сигаретами из Беларуси могла бы составить около 300 млн долларов, подсчитали в British American Tobacco.

Сколько сигарет контрабандисты вывозят из Беларуси В 2014 году объемы производства сигарет в Беларуси составили 34,8 млрд штук, а импорт — 876 млн штук, при этом на внутреннем рынке продано 22,8 млрд штук, а на экспорт — 10,7 млрд штук. И еще 2 млрд штук составил «неучтенный экспорт». С 2015 года белорусские власти перестали публиковать статистику по табачному рынку. Но есть альтернативные источники: зеркальная внешнеторговая статистика, исследования консалтинговых компаний, данные ВОЗ. Анализ этих сведений говорит о росте объемов неучтенного экспорта. Так, по данным исследовательской компании Euromonitor, в 2019 году потребление составило 14,2 млрд штук при производстве порядка 34 млрд штук. Соотнеся эти данные с зеркальной внешнеторговой статистикой, сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Елисей Леонов выяснил объем неучтенного экспорта: 13,5 млрд штук. За пять лет объем левых поставок вырос более чем в шесть раз. Эксперт предположил, что эти объемы будут расти и дальше, так как за последние годы выросли производственные мощности. По оценкам международной ассоциации «Антиконтрафакт», совокупная мощность белорусских табачных фабрик превышает 67 млрд сигарет в год. По оценкам международной аудиторской компании KMPG, в 2018 году из Беларуси в ЕС было нелегально вывезено 4,38 млрд штук сигарет, в Россию — 8,62 млрд штук сигарет.

Кто зарабатывает на сигаретах в Беларуси

В отличие от России, на белорусской стороне есть очень крупные бенефициары от торговли сигаретами.

Когда в 2020 году была построена фабрика «Интер Тобакко», Александр Лукашенко даже специально для блага этого предприятия изменил административные границы Минска, отрезав от столичной территории почти полтора гектара земли. Там и расположилась фабрика.

Все дело в том, что владелец этого бизнеса Алексей Олексин — не чужой для Лукашенко человек.

Некогда он работал в компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управделами президента Беларуси. Затем курировал торговлю нефтепродуктами в группе компаний «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. В 2012 году Евросоюз ввел санкции против Чижа, его считали «кошельком Лукашенко». За два года до санкций все нефтяные активы Чижа были переписаны на Олексина. Со временем он стал самостоятельной фигурой в белорусском бизнесе.

Сейчас среди его активов — компания «Энерго-Оил», «МТБанк», гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз».

Бизнесмен помогает белорусским байкерам, особенно главному байкеру страны — Виктору Лукашенко. Последний в 2012 году вместе с сыном бывшего генпрокурора России Артемом Чайкой создал элитный мотоклуб Iron Birds Chapter. Это официальное подразделение Harley Owners Group — владельцев мотоциклов Harley Davidson.

Iron Birds Chapter организует байкерские слеты в России и Беларуси, а соорганизатором выступает компания «Мото Ивент», принадлежащая россиянину Александру Китаеву и белорусу Дмитрию Павловичу. Павлович — директор «Энерго-Оил», сотрудник Олексина.



В мае 2019 года Алексей Олексин присутствовал на открытии мотосезона в Воронеже вместе с Виктором Лукашенко и Артемом Чайкой. Фото riavrn.ru

Олексин столь близок к семье Лукашенко, что в марте 2020 года самый популярный белорусский телеграм-канал заметил его на борту бизнес-джета Gulfstream G550, который возил Виктора Лукашенко из Абу-Даби в Минск.

У бизнес-джета была австрийская регистрация, следует из базы данных о самолетах airframes.org. Он был записан на компанию Eolinus Beteiligungsverwaltungs GmbH, которая связана с еще одним влиятельным белорусским бизнесменом Николаем Воробьем — партнером Олексина.

Три года назад Олексину доверили табачную отрасль. На совещании с участием бизнесмена Лукашенко поручил создать единую товаропроводящую сеть в табачной сфере, которая будет заниматься реализацией сигарет как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С «Энерго-Оил» был подписан инвестиционный договор, рассказывал собеседник в «Белгоспищепроме».

Сначала, с июня 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Раньше сигареты в страну завозило только государственное предприятие «Беларусьторг», принадлежащее Управделами президента.

Затем, с августа 2018 года, компания Олексина стала эксклюзивным дистрибьютором продукции гродненской табачной фабрики «Неман». Продажи сигарет внутри страны идут через сеть «Табакерка», которая насчитывает более 2,5 тысячи ларьков. Компания позиционирует себя как № 1 на белорусском рынке и оценивает свою долю в 40%.

Наконец, в феврале 2020 года бизнесмен запустил собственную фабрику «Интер Тобакко», под которую и меняли границы Минска. В итоге «Энерго-Оил» получил контроль над продажам сигарет двух из трех табачных фабрик Беларуси.

Ко всему прочему, именно Олексин контролирует еще и перемещение грузов по Беларуси. Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения. На машины ставится электронная пломба, которая подключена к системам навигации и интегрирована с базой таможенных органов.

Национальным оператором системы выступает компания «Белнефтегаз», подконтрольная Олексину. А разработчиком системы была компания «Синезис Стигма», почти 75% в которой принадлежит тому же «Белнефтегазу».

В последнее время имя Олексина стало все чаще упоминаться в российских телеграм-каналах, где активно муссируется тема нелегальных поставок сигарет из Беларуси. Российская телеведущая Тина Канделаки прямо обвинила бизнесмена в контрабанде сигарет, а Лукашенко она упрекнула в покровительстве «белорусской табачной мафии».

В «Энерго-Оил» отказались давать комментарии для этого материала.