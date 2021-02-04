|
Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире
Источник материала: Навiны
Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 4 февраля в 02:20. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. При ликвидации огня сотрудниками МЧС были спасены 5 человек.
В результате пожара в жилье повреждено имущество в кухне на площади 8 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)