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Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире

04.02.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.

Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире
Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 4 февраля в 02:20. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. При ликвидации огня сотрудниками МЧС были спасены 5 человек.

В результате пожара в жилье повреждено имущество в кухне на площади 8 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

 
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Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.
 
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