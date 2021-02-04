В делегаты ВНС попал депутат, осужденный за злоупотребление властью

Источник материала: Салiдарнасць

Делегатами на Всебелорусское народное собрание были выдвинуты все 55 действующих депутатов Мингорсовета. Даже Сергей Козлов — экс-гендиректор СОК «Олимпийский», который в мае 2019-го был осуждён на два года по статье 424 Уголовного кодекса — «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», сообщает Еврорадио .





Сергей Козлов. Фото TUT.BY

Кроме того, Козлова, который до сих пор числится на сайте Мингорсовета депутатом по Академическому избирательному округу №48, на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Всё это за то, что подчинённые по его указанию брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушения ПДД на служебной машине.

И всё-таки он попал в число делегатов Всебелорусского народного собрания. В распоряжении Еврорадио оказался список делегатов из числа депутатов Мингорсовета. Сергей Козлов в нём под 18-м номером.





Обратите внимание: в графе «Должность, место работы» у Козлова — пусто.

Может быть, Козлов-депутат и Козлов, осуждённый за злоупотребление властью, — два разных человека? Это вряд ли. Вот фрагмент определения Верховного суда, где заместитель генпрокурора (!) безуспешно пытался опротестовать приговор Козлова (в документе он указан как К.):





Речь, безусловно, об одном и том же человеке.

В Мингорсовете делают вид, что Сергей Козлов до сих пор депутат. Несмотря на действующий приговор суда, его даже избирают делегатом на Всебелорусское народное собрание.

В то же время вместо него принимает другой депутат, а должность, которую он занимал на момент выборов, теперь занимает другой человек.

Выводы напрашиваются самые странные. Либо Сергей Козлов каким-то невообразимым образом после неудачного протеста в Верховном суде смог снять судимость и вернуться в депутатское кресло (но не до конца). Либо в Мингорсовете (да и не только там) по каким-то причинам на всё это предпочитают закрывать глаза. Ну осудили депутата — и осудили. Что такого. Бывает.