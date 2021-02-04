ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рогов: «Права человека — это основа и рамка всех тех целей. И вне их — ничего нет»

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о главных ценностях в эти мрачные времена.

Рогов: «Права человека — это основа и рамка всех тех целей. И вне их — ничего нет»

– Поговорили с человеком, которого считаю и большим умом, и лично нас связывают отношения давней приязни и сотрудничества. Не буду пересказывать точно, но в целом — о коллаборационизме. И это, действительно, сложная тема, – пишет Кирилл Рогов. – Вот, скажем, человек руководит большой лабораторией, в которой работают 250 человек. И он возмущен всем, что происходит, но не ходит на митинги, не пишет постов про это. Он защищает свою лабораторию.

Он говорит: я даю работу этим 250 людям, я за них отвечаю, я отвечаю за свое дело, за наши научные результаты, вот мои сотрудники дважды опубликовались в Nature и еще две публикации на подходе и пр. А если я напишу, что я против, то это будет один красивый пост в фейсбуке и больше ничего. И все накроется: меня уволят, лабораторию разгонят.

Я понимаю эту позицию. Но мне хотелось сказать: ага, при нацистах то же было — и сова кричала, и самовар гудел. И были эти профессора, которые все понимали, но должны были сохранить свои кафедры беспозвоночных, лучшие в Европе.

Страшные эпизоды в истории человечества, такие как нацизм и сталинские репрессии, не возникали вдруг и на пустом месте. Они были результатом уступок, коллабораций и неспособности общества себя защитить. Защитить свое представление о допустимом.

Есть два типа «общего блага». Одно общее благо — составное. Оно складывается из частных вкладов в общее благо: вот хороший университет, который учит студентов, вот блистательная лаборатория, вот театр, который иносказательно проповедует добро.

Второе — синкретическое, неразделимое. Его можно также назвать «ценностным периметром общежития». Это та граница, невозможность пересечения которой защищает все общество вне зависимости от частных интересов и идейных несогласий.

Права человека — это и есть общее благо второго типа. Если несколько головорезов избивают беззащитного неагрессивного человека в кровь, если кого-то сажают в тюрьму на много лет без вины, это и есть нарушение цивилизационного периметра, агрессия против «общего блага» второго типа. И без него составное «общее благо» первого типа в сущности невозможно.

Зрелые общества — это общества, где второе понимание общего блага присутствует и разделяется большинством. Незрелые — это те, где первое понимание «общего блага» противопоставлено второму и подменяет его.

Да, двое ученых из этой лаборатории успеют опубликоваться в Nature. Но они уедут при первой же возможности, и через несколько лет не будет никого, кто способен там опубликоваться. И скорее всего, жертвуя вторым пониманием общего блага в пользу первого, ты в долгосрочной перспективе приносишь вред, а не пользу.

Ты показываешь самым перспективным сотрудникам, что коллаборация в интересах безопасности здесь невозможна, а потому стоит уезжать, чтобы заниматься наукой в другом месте. И твое стремление сохранить «хорошую лабораторию» становится способом превратить ее в плохую.

Это не значит, что все должны немедленно подавать в отставку, бросать все, идти на баррикады. Просто надо понимать, что фундаментальные права человека, чувство собственного достоинства, боль и несчастье других — это не предмет торга и размена.

Просто надо встать и сказать: права человека — это основа и рамка всех тех целей, которые мне доступны. И вне их — ничего нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовский депутат: 12% электроэнергии приходит в страну с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by