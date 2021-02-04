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Литовский депутат: 12% электроэнергии приходит в страну с БелАЭС

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Депутат, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что 12% потребляемого в Литве электричества – это электроэнергия с Белорусской АЭС, сообщает Delfi.

– Сейчас мы видим, что около 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС, в Островце. В месяц это 11 млн. евро. Можно сказать, что потребители платят за АЭС, – сказал журналистам Кащюнас.

По его словам, вопрос блокирования БелАЭС тесно связан с проектом синхронизации, поэтому важно как можно скорее решить разногласия с Эстонией и Латвией.

– Но все мы понимаем, что нынешняя ситуация на руку определенной группе интересов – или отдельным компаниях в определенных странах и т.д. Конечно, эти компании, живущие за счет таких схем, могут делать все, чтобы синхронизация проходила медленнее или вообще не протекала. Вот о чем надо думать, – прибавил депутат.

Министр энергетики Дейнюс Крейвис представил данные, согласно которым, в последние 10 днем половина всей электроэнергии, приходящей в Литву через белорусско-литовское соединение – пришла из Беларуси, а другая половина – из России.

– Еще столько же электроэнергии покупают на бирже в Латвии. Поскольку у нас образовался огромный дефицит электроэнергии, мы электричество используем и платим за него, – сказал Крейвис. По его словам, речь идет о 77 млн. кВт/ч.

– В денежном эквиваленте – это почти 4 млн. евро. Если так все будет продолжаться, то 120 млн. евро в год заплатим на дальнейшее строительство БелАЭС. Поэтому важно в будущем сделать так, чтобы не финансировали 2-3 блоки, – сказал Крейвис.

Он подчеркнул, что в середине февраля Литва представит новую позицию по переговорам с Латвией и Эстонией.

– Если мы такими темпами будем продвигаться вперед, то будем импортировать из третьих стран в 4 раза больше электричества, чем в 2020 г, – прибавил министр.

Напомним, Литва неоднократно выступала против строительства БелАЭС.

 
 
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Литовские потребители платят на АЭС в Островце?
 
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