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И вновь «не учел погодные условия». Еще одна смертельная лобовая авария

04.02.2021 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О ДТП с печальными последствиями, случившемся вчера вечером под г. п. Октябрьским, информирует МВД. Там на загородной дороге столкнулись Audi и «Газель». Предварительно сообщается, что водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка Audi погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗа не пострадал. Точные причины происшествия еще предстоит выяснить.

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О ДТП с печальными последствиями, случившемся вчера вечером под г. п. Октябрьским, информирует МВД. Там на загородной дороге столкнулись Audi и «Газель»....
 
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