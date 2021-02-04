И вновь «не учел погодные условия». Еще одна смертельная лобовая авария

Источник материала: Onliner

О ДТП с печальными последствиями, случившемся вчера вечером под г. п. Октябрьским, информирует МВД. Там на загородной дороге столкнулись Audi и «Газель». Предварительно сообщается, что водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка Audi погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗа не пострадал. Точные причины происшествия еще предстоит выяснить.

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