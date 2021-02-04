«Цены в российских рублях, списывают денег больше, чем возвращают». Покупатели снова пожаловались в МАРТ на Wildberries

Источник материала: Onliner

Осенью клиенты сети Wildberries заметили, что, кроме белорусских цен, написанных крупным шрифтом, на сайте появились цены в российских рублях. Позже покупатели стали замечать, что магазин начал списывать суммы бо́льшие, чем те, что указаны на сайте в белорусских рублях. Некоторые жалуются, что при отказе от товара компания возвращает меньше денег. «А что, так можно было?» — возмутились некоторые клиенты и написали обращение в МАРТ.

— На сайте Wildberries стоит две цены: в белорусских и российских рублях, — рассказала Onliner покупательница Алена. — И при покупке ты рассчитываешь именно на цену в белорусских рублях. А потом оказывается, что списывается больше. Вот, к примеру, в личном кабинете у меня стояла сумма 182 рубля 49 копеек, а SMS показало списание уже 187 рублей 78 копеек. То есть на пять рублей больше.

Алена решила написать обращение в МАРТ по поводу двойных цен.







Влад столкнулся с другой ситуацией. 12 января он сделал заказ и заплатил 67 рублей 23 копейки по курсу (1910 российских рублей). Через два дня товар пришел, но не подошел. Поэтому Влад от него отказался.

— Деньги мне вернули, но пришли уже 64 рубля 94 копейки. Это вообще законно? — задается вопросом покупатель.







Что же ответил МАРТ?

В письме Алене, а сегодня и на своем официальном сайте Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает, что с 20 октября 2020 года интернет-магазин Wildberries.by перестал работать — собственно, как и ООО «Вайлдберриз», зарегистрированное на нашей территории. Сам магазин исключили из торгового реестра. Теперь все покупатели из Беларуси заказывают товары через интернет-магазин by.wildberries.ru.





— При осуществлении розничной торговли через иностранный интернет-магазин с доставкой товаров покупателям (физическим лицам) путем пересылки почтовыми отправлениями либо иным способом в Республику Беларусь местом осуществления деятельности такого интернет-магазина является территория той страны, из которой реализуется товар. В рассматриваемом случае местом реализации товара покупателю является Российская Федерация, — говорится в письме.

То есть МАРТ отмечает, что действие белорусского законодательства, которое регулирует интернет-торговлю, в таком случае не распространяется на этот магазин.







— Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учетом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе «Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries», — отмечает МАРТ и добавляет, что если у покупателей есть претензии, то их стоит направлять продавцу — владельцу торговой площадки Wildberries ООО «Вайлдберриз» (юридический адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1, e-mail: sales@wildberries.ru).

А если с продавцом уладить вопрос не выйдет, тогда уже МАРТ рекомендует обращаться в Роспотребнадзор. Белорусы это могут сделать на тех же условиях, что и россияне. Этот момент регламентируется соглашением об основных направлениях сотрудничества государств — членов Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей от 25 января 2000 года.

Почему тогда цена в белорусских рублях?

Что касается цены в российских рублях, то это требование российского законодательства. Так как магазин работает на территории России, то и договоры купли-продажи заключаются в российских рублях.

— При этом для белорусских покупателей ориентировочная цена товара может указываться в валюте Республики Беларусь, — отмечает МАРТ.





А что по этому поводу думает Нацбанк?

Нацбанк, куда МАРТ обратился за разъяснениями, отметил, что при оплате товаров на Wildberries происходит не просто списание денег, а валютная операция. То есть банк клиента, перед тем как перечислить деньги магазину, переводит их в российские рубли по курсу банка или по курсу платежной системы (это каждому владельцу карты стоит уточнять у банка), а уже затем российские рубли перечисляет на счет Wildberries.

При этом Нацбанк обращает внимание, что белорусы могут открыть счет в российских рублях и оплачивать товары с этого счета.

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